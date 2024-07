Dalam lingkungan ICU yang serba cepat, seringkali tidak ada cukup waktu bagi dokter untuk menelusuri informasi spesifik yang diperlukan untuk setiap kasus pasien. Karena kebaruan penyakit ini, database pengobatan seringkali tidak lengkap, dan banyak database disiapkan untuk akademisi yang mengerjakan jadwal penelitian, bukan dokter yang terus-menerus menanggapi "Stat!" di lantai ICU.

Namun kemudian, solusi datang pada Prof. Fraser. “Saya menyadari ada senjata yang bisa kami gunakan karena sudah ada 20.000 catatan pasien perawatan intensif di luar sana,” katanya. “Jika kami bisa menyatukan data ini, hal ini akan sangat membantu kami.”

Pada awal tahun 2020, COVID Critical Care Consortium (COVID Critical) meluncurkan studi penelitian Extra-Corporeal Membrane Oxygenation for 2019 novel Coronavirus Acute Respiratory Disease (ECMOCARD) tahun 2019. ECMOCARD mempelajari perawatan dan hasil dari pasien COVID-19 di rumah sakit yang berpartisipasi. Database ECMOCARD adalah repositori global terbesar untuk informasi pasien ICU COVID-19 dan telah disahkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS. Kini, database tersebut mencakup lebih dari 3500 pendaftaran pasien yang memenuhi syarat dan mendukung analisis statistik untuk manuskrip yang dipimpin oleh para kolega di Queensland University of Technology (QUT).