Lingkungan IT awal

Coop Group menjalankan rangkaian lengkap aplikasi SAP untuk mengelola bisnisnya. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan ini telah berhasil mengkonsolidasikan sekitar 300 server aplikasi dan database SAP dari sistem khusus ke platform IBM Power Systems, dengan menggunakan teknologi virtualisasi IBM PowerVM yang canggih. Coop Group telah menjalankan server aplikasi SAP dan instance Oracle Database di IBM AIX sejak saat itu. Setelah awalnya bermigrasi ke server IBM Power 795, Coop Group sekarang menjalankan lanskap SAP-nya di empat server IBM Power System E880 dengan prosesor IBM POWER8®. Dengan menggunakan fitur IBM Power Enterprise Pool, untuk memaksimalkan efisiensi, perusahaan dapat secara fleksibel mengalihkan beban kerja dengan kapasitas pemrosesan dan memori yang dibutuhkan di antara keempat server.

Lanskap aplikasi di Coop Group terdiri dari SAP for Retail dengan SAP ERP, SAP Customer Activity Repository, SAP ERP Human Capital Management, SAP Supplier Relationship Management, SAP Customer Relationship Management, SAP Forecasting and Replenishment for Retail, SAP Business Warehouse, dan SAP Global Trade Services, serta solusi e-commerce SAP Hybris.

Untuk mempercepat analisis data, Coop Group telah menerapkan solusi SAP Business Warehouse Accelerator berdasarkan 768 inti prosesor x86 dengan total memori 3 TB, yang menjalankan 64 contoh sistem operasi yang terpisah.

Untuk Repositori Aktivitas Pelanggan SAP-nya, Coop Group telah menggunakan database SAP HANA. Perusahaan ini menjalankan lingkungannya yang besar dengan solusi alat skala besar tanpa virtualisasi. Untuk menangani database SAP HANA sebesar 3 TB, perusahaan ini mengoperasikan klaster delapan node dengan total 320 core x86.

Total beban kerja menjadi tantangan nyata bagi sistem yang menjalankan aplikasi SAP Customer Activity Repository. Christoph Kalt berkomentar: "Di masa lalu, kami harus mengurangi volume data yang kami gunakan untuk analisis SAP Customer Activity Repository karena keterbatasan platform. Ini membuatnya sulit untuk mendapatkan gambaran umum pergerakan inventaris yang mendekati real-time.”

Solusi teknis

Ketika Coop Group melihat perluasan lingkungan SAP HANA untuk mendorong strategi transformasionalnya, ia memutuskan untuk menyederhanakan arsitektur server yang mendasarinya, dan menstandarisasi lanskap infrastruktur SAP di semua solusi dan aplikasi. Ini berarti memindahkan database SAP HANA ke server IBM Power Systems.

Thomas Vielhauer berkomentar: "Mengetahui keandalan dan persyaratan administrasi yang rendah dari platform IBM Power Systems dari pengalaman sebelumnya dengan aplikasi dan basis data SAP utama kami, kami ingin tahu bagaimana kinerja SAP HANA pada server berbasis prosesor POWER8 yang berkinerja tinggi."

Coop Group bekerja sama dengan tim dari IBM dan SAP untuk memigrasikan aplikasi SAP Customer Activity Repository dan SAP Business Warehouse yang sangat penting ke SAP HANA yang berjalan di server IBM Power System E880.

Christoph Kalt mengenang: “Kami dapat menyelesaikan implementasi dan migrasi dengan sangat cepat, dalam waktu kurang dari dua bulan. Semuanya berjalan sangat lancar, dan kami senang mendapat dukungan dari IBM dan SAP selama migrasi sistem bisnis yang besar dan kritis.”

Arsitektur server

Mengukur server baru untuk menjalankan beberapa database SAP HANA yang besar bersama dengan server aplikasi SAP, Coop Group menggunakan empat server IBM Power System E880 dengan prosesor IBM POWER8. Server telah dipasang di dua pusat data terpisah untuk menyediakan redundansi di kedua lokasi. Karena pusat data terpisah 130 km, semua data disinkronkan antara dua lokasi melalui pencerminan penyimpanan asinkron. Prosedur failover manual memastikan kelangsungan bisnis jika terjadi bencana di salah satu lokasi.

Perusahaan ini menjalankan database SAP HANA di server IBM Power Systems dengan SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Ini adalah platform sistem operasi yang dioptimalkan, divalidasi dan disertifikasi oleh SAP. SAP dan SUSE berkolaborasi dalam pengembangannya untuk mencapai kinerja terbaik untuk aplikasi SAP yang sangat penting. Pengoptimalan ini mencakup opsi tuning kernel untuk meningkatkan kinerja cache halaman, dan prosedur instalasi yang disederhanakan untuk SAP HANA untuk mempercepat penerapan baru. Selain itu, SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications memiliki saluran pembaruan khusus untuk memberikan patch, perbaikan, dan pembaruan pada fitur-fitur khusus untuk aplikasi SAP. Untuk mengurangi risiko bisnis lebih lanjut, solusi ini juga menawarkan akses ke dukungan prioritas yang mulus dan terintegrasi dari SAP dan SUSE.

Christoph Kalt menjelaskan: "Karena pengalaman kami yang luas dengan IBM Power Systems yang sepenuhnya tervirtualisasi yang menjalankan IBM AIX, kami sudah tahu cara kerja platform ini. Jadi kami dapat membangun pengetahuan kami tentang konsep dan konfigurasi dari lingkungan IBM AIX kami, dan menggunakan pengalaman ini untuk solusi SAP HANA baru dengan SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications yang berjalan pada prosesor IBM POWER. Hal ini membantu kami untuk memulai dengan cepat, dan memfasilitasi perampingan proses operasi dan manajemen."

Thomas Vielhauer berkomentar: "Keberadaan semua aplikasi SAP kami—yang berjalan di SAP HANA dan yang ada di database tradisional—di satu platform server telah menstandarkan infrastruktur IT kami. Hal ini membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk manajemen dan pemeliharaan secara signifikan."

Dengan memanfaatkan kemampuan virtualisasi IBM PowerVM yang canggih, tim menyiapkan partisi logis khusus (LPAR) untuk database SAP HANA guna memastikan kinerja yang optimal setiap saat. Dua database SAP HANA terbesar berjalan pada LPAR dengan 96 inti prosesor IBM POWER8, yang dikonfigurasikan dalam mode donasi khusus.

Untuk server aplikasi, Coop Group mengonfigurasi kumpulan prosesor bersama pada setiap mesin. Ketika beban rendah, dua partisi besar juga menyumbangkan kapasitas pemrosesan cadangan ke pool bersama. Menggabungkan partisi logis khusus dan partisi logis bersama memungkinkan perusahaan untuk menggunakan komputasi dan kapasitas memori yang tersedia dengan sangat fleksibel. Partisi logis dinamis ini dapat menggunakan lebih banyak inti prosesor atau memori dari kumpulan sumber daya bersama bila diperlukan, tanpa penyetelan kinerja manual. IBM PowerVM secara otomatis menetapkan sumber daya server yang tersedia dan tidak terpakai ke partisi logis dengan beban tertinggi, sehingga membantu meningkatkan kinerja dan meminimalkan kebutuhan administrasi manual.

Meningkatkan fleksibilitas lebih lanjut, Coop Group dapat dengan mudah memindahkan partisi logis aktif di antara dua server di setiap lokasi tanpa mengganggu aplikasi atau database untuk staf, pengguna, atau pelanggan. Fitur IBM PowerVM Live Partition Mobility (LPM) mendukung pemeliharaan sistem yang lancar, karena tim dapat menghindari waktu henti yang paling direncanakan. Dalam kombinasi dengan IBM Power Systems Capacity on Demand, perusahaan dapat meningkatkan jumlah inti prosesor dan memori untuk sementara waktu guna memenuhi kebutuhan pemeliharaan atau aktivitas lainnya, dan menjalankan lebih banyak sistem daripada biasanya di salah satu server IBM Power System E880.

Christoph Kalt berkomentar: "Kemampuan virtualisasi canggih dan skalabilitas yang mudah dari platform IBM Power Systems merupakan faktor kunci yang menjadi keputusan kami untuk memindahkan lingkungan SAP HANA."

Saat ini, Coop Group menyimpan partisi logis yang menjalankan SAP HANA dengan SUSE Linux Enterprise Server untuk Aplikasi SAP dan partisi yang menjalankan sistem operasi IBM AIX di server fisik yang terpisah. Jika perusahaan ingin mengkonsolidasikan infrastrukturnya secara lebih komprehensif, Coop Group juga dapat menggabungkan partisi logis dengan sistem operasi yang berbeda (seperti IBM AIX dan Linux) pada satu server IBM Power System E880.

SAP HANA pada arsitektur IBM Power Systems

Dengan memanfaatkan fleksibilitas dan kinerja IBM Power Systems, Coop Group mengimplementasikan aplikasi SAP HANA dalam konfigurasi SAP HANA Tailored Datacenter Integration (TDI). Lingkungan yang tervirtualisasi sepenuhnya mendapat manfaat dari semua fitur keandalan dan kinerja bawaan platform IBM Power System.

Melalui kolaborasi yang erat, Coop Group, IBM dan SAP melakukan migrasi SAP Business Warehouse perusahaan ke SAP HANA yang berjalan pada IBM Power Systems.

Coop Group juga melakukan migrasi SAP Customer Activity Repository ke SAP HANA di IBM Power Systems. Christoph Kalt menjelaskan: "Mempartisi beberapa tabel dalam cluster SAP HANA bisa jadi rumit, dan karena node master dan node cadangan diperlukan, kami tidak dapat menggunakan kapasitas penuh dari solusi tersebut. Dengan berpindah ke IBM Power Systems, kami ingin mengurangi sumber daya yang tidak terpakai dan menghindari pembayaran untuk kapasitas yang sebenarnya tidak dapat kami gunakan."

Thomas Vielhauer menegaskan: "Untuk mendukung kesuksesan jangka panjang dari strategi bisnis kami, ekstensibilitas adalah salah satu pendorong utama untuk memindahkan aplikasi SAP Customer Activity Repository ke SAP HANA. Kami tidak bisa begitu saja menambahkan node baru ke cluster yang sudah ada, karena vendor tidak lagi menawarkan perangkat keras server yang sama persis. Karena menggabungkan beberapa node yang berbeda juga bukan pilihan, kami harus mengganti seluruh cluster hanya untuk menambah kapasitas ekstra-bukanlah proposisi yang sangat efisien dari segi biaya. Kemampuan untuk mengaktifkan lebih banyak inti prosesor dan memori kapan pun dibutuhkan selama masa pakai server membantu kami melindungi investasi kami dengan lebih efektif. Hal ini menjadikan IBM Power Systems sebagai platform pilihan untuk lingkungan SAP HANA kami yang berkembang pesat."

Dengan IBM PowerVM, Coop Group dapat menggunakan mesin virtual yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan bisnis perusahaan. Jalur pertumbuhan yang tidak mengganggu untuk sistem meningkatkan ketersediaan secara keseluruhan dan mengurangi risiko bisnis. Memasang lebih sedikit server fisik mengurangi beban kerja konfigurasi manual—termasuk tugas rutin seperti pemasangan kabel, menghubungkan catu daya, dan menyiapkan peralatan jaringan.