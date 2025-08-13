Dalam dunia e-commerce B2B, kesuksesan tidak hanya tentang menjual produk—tetapi juga tentang memberikan pengalaman yang mulus dan cerdas melalui respons cepat, solusi yang disesuaikan, dan kebebasan bagi pelanggan untuk mengelola transaksi secara mandiri. Untuk perusahaan yang beroperasi di bidang ini, inovasi konstan merupakan suatu keharusan—sekaligus penting.



Computer Gross, distributor bernilai tambah yang berbasis di Italia, menemukan bahwa pergeseran ini membawa baik peluang maupun tantangan. Sebagai distributor bernilai tambah pertama untuk solusi IBM® di Italia, perusahaan ini tetap menjadi mitra IBM® dan pemimpin di sektor distribusi selama lebih dari 30 tahun.

Platform perusahaan telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, menarik ribuan pelanggan—mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan ini mengandalkan Computer Gross untuk segala hal, mulai dari penemuan produk hingga pembuatan penawaran dan penerimaan rekomendasi yang disesuaikan.

Seiring pertumbuhan basis pelanggan, kompleksitas menyediakan pengalaman lancar juga meningkat, terutama dengan katalog produk lebih dari 145.000 item. Tim dukungan merasa kewalahan oleh pertanyaan-pertanyaan berulang yang menghabiskan waktu berharga, sehingga mereka tidak dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih penting. Sementara itu, tim internal berjuang untuk mengelola permintaan yang terus meningkat untuk penawaran dan penemuan produk. Pada saat yang sama, kurangnya otomatisasi membatasi keberhasilan kampanye promosi dan komunikasi acara.

Tantangannya jelas, tetapi Computer Gross melihat peluang. Dengan menyederhanakan interaksi pelanggan dan menyediakan alat layanan mandiri bagi tim internal dan pengguna, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong peluang pertumbuhan baru.