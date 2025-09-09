Dengan menggunakan solusi AI IBM, Claims Connection Group mengubah cara klaim asuransi properti ditangani
Claims Connection Group (CCG), yang beroperasi di dunia asuransi properti berisiko tinggi, menghadapi tekanan yang meningkat untuk memodernisasi proses klaim mereka. Penanganan data manual, interpretasi kebijakan yang tidak konsisten, dan alur kerja yang terpecah menyebabkan respons yang tertunda, terutama ketika bencana alam, seperti hujan es dan hujan lebat, memicu banjir klaim kerusakan properti. Inefisiensi ini menciptakan kemacetan di seluruh rantai nilai asuransi, membuat pemegang polis frustrasi, membuat agen kewalahan, dan mempertaruhkan kesalahan langkah peraturan.
Untuk menjaga kualitas layanan dan kepercayaan pada saat-saat penting, CCG membutuhkan solusi yang lebih cerdas dan dapat diskalakan yang dapat menghadirkan kecepatan, akurasi, dan kejelasan dalam setiap interaksi klaim.
CCG mengubah proses klaim manual mereka yang tradisional dan terfragmentasi dengan menerapkan solusi berbasis AI IBM untuk bertransisi ke platform yang sepenuhnya digital dan cerdas. Mereka menggunakan portofolio produk AI IBM® watsonx untuk menafsirkan bahasa asuransi yang kompleks dan memandu keputusan, IBM® Business Automation Workflow untuk merampingkan kolaborasi, dan IBM® Robotic Process Automation (RPA) untuk menghilangkan tugas yang berulang. CCG juga menggunakan solusi IBM® watsonx Orchestrate untuk mengintegrasikan semua alat dan proses platform klaim baru mereka dengan lancar ke dalam satu antarmuka yang kohesif.
Pengalaman yang dulunya lambat dan rentan terhadap kesalahan kini menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif, dengan manfaat bagi semua mitra.
CCG telah mencapai waktu siklus yang lebih cepat, klaim tanpa pembayaran yang lebih sedikit, dan sistem yang lebih terhubung dan tangguh yang dirancang untuk menegakkan kepercayaan mitra dan pelanggan akhir, bahkan di saat krisis.
Kepuasan pelanggan akhir telah meningkat, dan mitra CCG secara konsisten menyoroti transparansi dan daya tanggap platform ini, terutama selama peristiwa-peristiwa dengan tingkat stres tinggi seperti bencana alam. Pencapaian ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk mentransformasi manajemen klaim menjadi pengalaman yang efisien dan mengutamakan pelanggan.
Claims Connection Group (CCG) adalah kemitraan organisasi-organisasi yang berpikiran sama dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam menangani klaim properti. Didirikan oleh Mark Murphy, CCG diciptakan untuk membantu pemilik rumah menavigasi proses klaim yang sering membingungkan. Berkantor pusat di Corpus Christi, Texas, CCG memberikan pemegang polis, agen, operator, vendor, dan mitra lainnya pengalaman layanan premium, menggunakan model mutakhir untuk memastikan layanan yang dipercepat, peningkatan produktivitas, penilaian yang akurat, dan pengurangan biaya operasional.
