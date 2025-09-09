CCG mengubah proses klaim manual mereka yang tradisional dan terfragmentasi dengan menerapkan solusi berbasis AI IBM untuk bertransisi ke platform yang sepenuhnya digital dan cerdas. Mereka menggunakan portofolio produk AI IBM® watsonx untuk menafsirkan bahasa asuransi yang kompleks dan memandu keputusan, IBM® Business Automation Workflow untuk merampingkan kolaborasi, dan IBM® Robotic Process Automation (RPA) untuk menghilangkan tugas yang berulang. CCG juga menggunakan solusi IBM® watsonx Orchestrate untuk mengintegrasikan semua alat dan proses platform klaim baru mereka dengan lancar ke dalam satu antarmuka yang kohesif.

Pengalaman yang dulunya lambat dan rentan terhadap kesalahan kini menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif, dengan manfaat bagi semua mitra.

Pemegang polis menerima kejelasan tentang pertanggungan di muka.

Agen dan broker menyelesaikan klaim lebih cepat.

Operator mengalami lebih sedikit risiko kepatuhan dan penundaan.

Vendor segera diberi tugas dengan ekspektasi yang jelas, sehingga mengurangi kekacauan saat terjadi peristiwa klaim bervolume tinggi seperti badai.



CCG telah mencapai waktu siklus yang lebih cepat, klaim tanpa pembayaran yang lebih sedikit, dan sistem yang lebih terhubung dan tangguh yang dirancang untuk menegakkan kepercayaan mitra dan pelanggan akhir, bahkan di saat krisis.