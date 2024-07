Sejak 2020, Capital Bank of Jordan telah mengalami semacam kemenangan beruntun. Melalui sepasang akuisisi yang sukses, bank telah melompati setengah lusin pesaing untuk menjadi salah satu dari tiga pemain besar di Yordania dan pemain yang lebih kuat di wilayah tersebut. Keuntungannya kira-kira dua kali lipat, dan pada tahun 2022, bank digital barunya — yang disebut Blink — tiba di pasar yang kurang terlayani yang haus akan kenyamanan mobile banking. Dan, seolah-olah sebagai tambahan, Capital Bank baru-baru ini menerima penghargaan ganda dari Most Innovative Digital Bank dan Best Bank of Jordan oleh Capital Finance International, sebuah publikasi teknologi keuangan yang berbasis di Inggris.