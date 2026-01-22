Broward County bertransformasi menggunakan Maximo Application Suite untuk meningkatkan efisiensi operasional dan eksekusi pekerjaan secara mobile
Layanan Air dan Air Limbah Broward County perlu memodernisasi pendekatan manajemen asetnya untuk mengimbangi tuntutan operasional yang bertambah dan standar teknologi yang terus berkembang. Infrastruktur mereka yang ada mulai ketinggalan zaman dan mendekati masa akhir dukungan, sehingga membatasi fungsionalitas dan menciptakan tantangan untuk pemeliharaan dan skalabilitas. Upaya modernisasi sebelumnya menghadapi kemunduran, yang menyebabkan inefisiensi dan penundaan. Organisasi ini membutuhkan solusi yang dapat terintegrasi dengan lingkungan on-premise namun tetap memungkinkan kemampuan canggih seperti eksekusi kerja mobile dan pemantauan aset cerdas.
Untuk mengatasi tantangan ini, Broward County mengadopsi strategi hybrid cloud yang didukung oleh IBM® Cloud Satellite™ dan Red Hat® OpenShift®, yang menawarkan fleksibilitas dan kecepatan yang dibutuhkan untuk modernisasi. Mereka menerapkan IBM Maximo® Application Suite (MAS), termasuk Maximo Mobile, yang terintegrasi secara lancar dengan infrastruktur mereka yang sudah ada dan memperkenalkan kemampuan pemberian tag cerdas untuk meningkatkan visibilitas aset.
Penerapan MAS 8 berlangsung cepat, dengan lingkungan pengembangan dan pengujian yang disiapkan hanya dalam 3 minggu, diikuti oleh produksi dalam beberapa hari. Jadwal yang dipercepat ini secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional. Maximo Mobile mengaktifkan eksekusi kerja mobile, pemberian tag cerdas, dan akses aset masa depan melalui iPad dengan peta mobile, sehingga memberdayakan staf lapangan untuk mengakses dan mengirim informasi secara langsung. Solusi ini juga meningkatkan skalabilitas dan kontrol atas pembaruan, serta meningkatkan keandalan dan kinerja sistem.
IBM Cloud Site Reliability Engineers memiliki peran penting dalam mempercepat penerapan, mendukung penyediaan cepat dan manajemen platform yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan Broward County untuk mempertahankan kontrol atas data mereka sambil memanfaatkan teknologi cloud-native untuk meningkatkan skalabilitas dan kinerja.
Secara keseluruhan, solusi baru ini memberi Broward County fondasi yang dapat diskalakan dan andal untuk pertumbuhan masa depan—memberdayakan tim, menyederhanakan manajemen, dan memastikan bahwa infrastruktur penting tetap didukung dan tangguh.
Dengan memodernisasi lingkungan manajemen asetnya menggunakan pendekatan hybrid cloud IBM dan Maximo Application Suite, Broward County membuka tingkat kelincahan yang secara langsung berdampak pada pengiriman layanan dan biaya operasional. Penyediaan lingkungan produksi sekarang hanya membutuhkan waktu tiga minggu—berkurang 90% dari jadwal sebelumnya—mempercepat time to value dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Lingkungan pengujian, yang dulu merupakan hambatan untuk inovasi, sekarang dapat diterapkan dalam tiga hari, bukan beberapa minggu, sehingga memberi tim fleksibilitas untuk memvalidasi dan meluncurkan kemampuan baru tanpa penundaan.
Kecepatan ini dicapai tanpa kompromi. Broward county menyelesaikan migrasi basis data yang sukses 100% tanpa kehilangan data, memastikan kontinuitas dan kepatuhan selama transisi. Ke depannya, upaya peningkatan di masa mendatang diproyeksikan turun sebesar 50%, mengurangi overhead operasional dan membebaskan sumber daya untuk inisiatif strategis.
Bersama-sama, perbaikan ini mendukung Broward County untuk memberikan layanan air yang lebih andal, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan peraturan, dan melanjutkan transformasi digital dengan percaya diri.
Broward County Water and Wastewater Services (WWS) atau Layanan Air dan Air Limbah Broward County adalah utilitas publik vital yang melayani salah satu wilayah terpadat di Florida. Bertanggung jawab untuk memberikan air minum yang bersih dan aman dan mengelola pengolahan air limbah untuk ratusan ribu penduduk, WWS mengoperasikan jaringan infrastruktur yang kompleks yang mencakup instalasi pengolahan, stasiun pompa, jaringan pipa, dan fasilitas layanan. Dengan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan, kepatuhan terhadap peraturan, dan keunggulan operasional, WWS memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan sambil memastikan layanan yang andal di seluruh wilayah.
Jelajahi bagaimana IBM Maximo dapat mengubah operasi manajemen aset Anda, serta meningkatkan efisiensi dan kepatuhan.
© Hak Cipta IBM Corporation 2025
IBM, logo IBM, dan Maximo, Cloud, Lab Pakar, dan Red Hat Openshift adalah merek dagang milik IBM Corp., yang terdaftar di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.