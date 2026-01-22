Untuk mengatasi tantangan ini, Broward County mengadopsi strategi hybrid cloud yang didukung oleh IBM® Cloud Satellite™ dan Red Hat® OpenShift®, yang menawarkan fleksibilitas dan kecepatan yang dibutuhkan untuk modernisasi. Mereka menerapkan IBM Maximo® Application Suite (MAS), termasuk Maximo Mobile, yang terintegrasi secara lancar dengan infrastruktur mereka yang sudah ada dan memperkenalkan kemampuan pemberian tag cerdas untuk meningkatkan visibilitas aset.

Penerapan MAS 8 berlangsung cepat, dengan lingkungan pengembangan dan pengujian yang disiapkan hanya dalam 3 minggu, diikuti oleh produksi dalam beberapa hari. Jadwal yang dipercepat ini secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional. Maximo Mobile mengaktifkan eksekusi kerja mobile, pemberian tag cerdas, dan akses aset masa depan melalui iPad dengan peta mobile, sehingga memberdayakan staf lapangan untuk mengakses dan mengirim informasi secara langsung. Solusi ini juga meningkatkan skalabilitas dan kontrol atas pembaruan, serta meningkatkan keandalan dan kinerja sistem.

IBM Cloud Site Reliability Engineers memiliki peran penting dalam mempercepat penerapan, mendukung penyediaan cepat dan manajemen platform yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan Broward County untuk mempertahankan kontrol atas data mereka sambil memanfaatkan teknologi cloud-native untuk meningkatkan skalabilitas dan kinerja.