Ambisi Brasil TecPar untuk menjadi salah satu dari antara lima operator telekomunikasi teratas Brasil pada tahun 2027 menuntut lebih dari sekadar perluasan jaringan—ambisi ini membutuhkan intelijen operasional. Model konsolidasi perusahaan, yang mengintegrasikan beberapa ISP regional, menciptakan ekosistem kompleks sistem lama, protokol yang beragam, dan aliran data dengan volume besar.

Setiap hari, ratusan ribu peringatan dari OSS (Sistem Dukungan Operasi untuk pemantauan jaringan) dan BSS (Sistem Dukungan Bisnis untuk pelanggan dan proses penagihan), perangkat jaringan serat optik, dan pusat data bersaing untuk mendapatkan perhatian, sehingga sulit untuk memprioritaskan insiden penting. Triase manual memperlambat waktu respons dan meningkatkan biaya, sementara masalah berulang mengancam keandalan layanan. Tidak adanya sistem terpusat untuk manajemen aset dan perintah kerja menambah tantangan, sehingga operasi menjadi mahal dan tidak efisien. Ketika basis pelanggan tumbuh melampaui 1,3 juta pelanggan dan infrastruktur serat optik meningkat hingga lebih dari 212.000 kilometer, taruhannya jelas: tanpa pendekatan operasi yang terpadu dan prediktif, pertumbuhan dapat mengurangi kualitas pengalaman yang mendefinisikan janji merek Brasil TecPar—yaitu hadir lebih dekat agar pengguna dapat melangkah lebih jauh.