Brasil TecPAR meningkatkan konektivitas melalui otomatisasi dan observabilitas berbasis AI
Ambisi Brasil TecPar untuk menjadi salah satu dari antara lima operator telekomunikasi teratas Brasil pada tahun 2027 menuntut lebih dari sekadar perluasan jaringan—ambisi ini membutuhkan intelijen operasional. Model konsolidasi perusahaan, yang mengintegrasikan beberapa ISP regional, menciptakan ekosistem kompleks sistem lama, protokol yang beragam, dan aliran data dengan volume besar.
Setiap hari, ratusan ribu peringatan dari OSS (Sistem Dukungan Operasi untuk pemantauan jaringan) dan BSS (Sistem Dukungan Bisnis untuk pelanggan dan proses penagihan), perangkat jaringan serat optik, dan pusat data bersaing untuk mendapatkan perhatian, sehingga sulit untuk memprioritaskan insiden penting. Triase manual memperlambat waktu respons dan meningkatkan biaya, sementara masalah berulang mengancam keandalan layanan. Tidak adanya sistem terpusat untuk manajemen aset dan perintah kerja menambah tantangan, sehingga operasi menjadi mahal dan tidak efisien. Ketika basis pelanggan tumbuh melampaui 1,3 juta pelanggan dan infrastruktur serat optik meningkat hingga lebih dari 212.000 kilometer, taruhannya jelas: tanpa pendekatan operasi yang terpadu dan prediktif, pertumbuhan dapat mengurangi kualitas pengalaman yang mendefinisikan janji merek Brasil TecPar—yaitu hadir lebih dekat agar pengguna dapat melangkah lebih jauh.
Untuk mempertahankan pertumbuhannya dan mewujudkan visinya tentang konektivitas nasional, Brasil TecPar memperkenalkan CORTEX—pusat operasi jaringan kognitif yang dirancang untuk mengoptimalkan skala dan keandalan. Inti dari CORTEX adalah IBM® Maximo Application Suite, yang mengelola aset seperti lebih dari 3.300 lokasi jaringan, lebih dari 212.000 km infrastruktur serat optik dan pusat data edge. Maximo mengotomatiskan pembuatan perintah kerja, menghubungkan insiden ke aset yang terpengaruh, dan memungkinkan pemeliharaan proaktif—mengurangi waktu henti dan pengiriman lapangan yang tidak perlu. IBM Cloud Pak for AIOps bertindak sebagai lapisan kognitif untuk observabilitas dan korelasi peristiwa, menyaring peringatan yang tidak penting dan memprediksi kegagalan sebelum terjadi. Bersama-sama, alat-alat tersebut mengubah operasi dari pemecahan masalah reaktif menjadi ketahanan prediktif berbasis data.
Implementasi mengikuti metodologi IBM Garage, mempercepat desain dan penerapan melalui praktik tangkas dan kerangka kerja tata kelola untuk memastikan adopsi dan ROI yang terukur.
CORTEX memberikan dampak langsung dan mendalam. Brasil TecPar meningkatkan kapasitas pemrosesan jaringan hingga 15 kali, meningkat dari 20.000 menjadi 250.000 peringatan per hari. Saat ini, platform memantau lebih dari 3.300 lokasi jaringan di sembilan negara bagian dan Distrik Federal, mengelola lebih dari 212.000 kilometer serat optik, memproses hingga 300.000 peringatan harian dengan kecerdasan prediktif. Korelasi peristiwa dan tiket otomatis memangkas waktu rata-rata resolusi (MTTR) secara dramatis, sementara peringatan yang tidak penting turun lebih dari 70%, membebaskan teknisi dari triase yang berulang-ulang. Integrasi dengan pembuatan pesanan layanan otomatis IBM Maximo dan menghubungkan insiden ke aset yang terkena dampak, sehingga mengefisienkan pemeliharaan dan mengurangi pengiriman lapangan yang tidak perlu. Keuntungan ini memperkuat keandalan layanan dan mempercepat perjalanan Brasil TecPar menuju operasi proaktif berbasis data—didukung oleh IBM Maximo Application Suite dan IBM Cloud Pak for AIOps.
Brasil TecPar, yang berbasis di São Paulo, pada Oktober 2025, dengan akuisisi All Rede dan OnNet, menjadi penyedia broadband kabel terbesar kelima di negara ini. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1995 ini tumbuh menjadi grup telekomunikasi nasional melalui merger dan akuisisi (M & A), menyelesaikan 57 akuisisi dan mengintegrasikan merek seperti Amigo, Ávato, Blink, ALT, dan Sempre. Melayani 1,3 juta+pelanggan di sembilan negara bagian dan Distrik Federal dengan lebih dari 212.000 km jaringan serat optik, perusahaan ini berambisi menjadi salah satu dari antara lima operator teratas Brasil pada tahun 2027.
IBM Maximo Application Suite membantu Anda meningkatkan kinerja aset, meminimalkan waktu henti, dan mempercepat inovasi melalui pemantauan dan pemeliharaan prediktif yang didukung AI.
© Hak Cipta IBM Corporation 2025. IBM, logo IBM, IBM Cloud Pak for AIOps, IBM Garage, dan IBM Maximo Application Suite adalah merek dagang IBM Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.