BORICA AD, operator pembayaran nasional Bulgaria, memproses volume besar transaksi kartu dan digital di berbagai institusi penerbit dan akuisisi. Seiring serangan fraud menjadi lebih cepat, semakin otomatis, dan lintas kanal, kontrol berbasis aturan tradisional kesulitan mengimbanginya.

Bagaimana Anda menghentikan penipuan canggih dalam milidetik tanpa mengganggu transaksi yang sah?

BORICA menghadapi tekanan penipuan yang semakin tinggi, ekspektasi pelanggan yang meningkat, serta kebutuhan untuk melindungi infrastruktur pembayaran nasional dengan pengambilan keputusan di bawah 10 milidetik. Hasil positif palsu mempertaruhkan gesekan pelanggan, sementara penipuan yang terlewat berarti paparan finansial dan reputasi. Untuk tetap tangguh, BORICA membutuhkan platform pencegahan fraud real-time yang dapat diskalakan dan mampu beradaptasi dengan pola serangan yang terus berkembang tanpa mengorbankan kinerja.