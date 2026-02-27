Bagaimana BORICA melindungi ekosistem pembayaran Bulgaria dengan IBM® Safer Payments
BORICA AD, operator pembayaran nasional Bulgaria, memproses volume besar transaksi kartu dan digital di berbagai institusi penerbit dan akuisisi. Seiring serangan fraud menjadi lebih cepat, semakin otomatis, dan lintas kanal, kontrol berbasis aturan tradisional kesulitan mengimbanginya.
Bagaimana Anda menghentikan penipuan canggih dalam milidetik tanpa mengganggu transaksi yang sah?
BORICA menghadapi tekanan penipuan yang semakin tinggi, ekspektasi pelanggan yang meningkat, serta kebutuhan untuk melindungi infrastruktur pembayaran nasional dengan pengambilan keputusan di bawah 10 milidetik. Hasil positif palsu mempertaruhkan gesekan pelanggan, sementara penipuan yang terlewat berarti paparan finansial dan reputasi. Untuk tetap tangguh, BORICA membutuhkan platform pencegahan fraud real-time yang dapat diskalakan dan mampu beradaptasi dengan pola serangan yang terus berkembang tanpa mengorbankan kinerja.
BORICA bermitra dengan IBM® dan mitra implementasi IBS untuk memodernisasi arsitektur pencegahan penipuan nasionalnya. Bersama-sama, mereka menerapkan IBM® Safer Payments sebagai platform multi-tenant terpusat yang menggantikan sistem berbasis batch lama dengan penilaian risiko perilaku real-time.
IBM® Safer Payments menyediakan pemrosesan dalam memori, deteksi yang didorong oleh machine learning dan skalabilitas untuk mendukung pemantauan transaksi volume tinggi. IBS mengintegrasikan platform tersebut langsung ke dalam alur kerja pembayaran BORICA, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara real time di seluruh bank dan PSP yang berpartisipasi.
Penerapan tersebut mengubah pemantauan penipuan dari kontrol yang terfragmentasi di tingkat institusi menjadi model layanan nasional yang terintegrasi. Pembaruan aturan manual dan ulasan tertunda diganti dengan penilaian otomatis, real-time, dan tata kelola risiko terpusat.
Dengan IBM Safer Payments, BORICA sekarang melindungi lebih dari 70% transaksi kartu domestik secara real time, mendukung 16+ bank dan PSP pada platform nasional bersama. Sistem ini memproses lebih dari 4.000 transaksi per detik dengan latensi di bawah 10 milidetik, sehingga memungkinkan kontrol fraud dan AML yang konsisten di seluruh institusi yang berpartisipasi. Yang sebelumnya berbasis batch dan terfragmentasi kini menjadi terpusat, terotomatisasi, dan digerakkan oleh risiko berbasis perilaku. BORICA dapat memperluas pencegahan fraud di berbagai institusi, memperluas cakupan ke pembayaran instan dan kanal digital, serta beradaptasi lebih cepat terhadap ancaman yang muncul. IBM® dan IBS terus mendukung ekspansi BORICA, memperkuat ketahanan sistem pembayaran nasional Bulgaria untuk masa depan.
BORICA AD adalah sakelar pembayaran nasional Bulgaria, didirikan lebih dari 35 tahun yang lalu dan berkantor pusat di Sofia. Dimiliki oleh 19 bank, BORICA mengoperasikan infrastruktur pembayaran negara dengan menyediakan layanan kartu, pembayaran instan, layanan SWIFT bureau, serta pemrosesan pihak ketiga untuk Mastercard dan Visa, yang melayani bank, lembaga pembayaran, dan sektor publik.
IBM® Safer Payments adalah platform deteksi penipuan real-time yang canggih yang memanfaatkan machine learning dan analitik perilaku untuk mengidentifikasi serta mencegah transaksi penipuan di berbagai kanal pembayaran. Dirancang untuk lingkungan dengan volume tinggi, solusi ini menghadirkan pengambilan keputusan dalam waktu di bawah satu milidetik, skalabilitas horizontal, serta kemampuan penerapan multi-tenant. Platform ini memungkinkan lembaga keuangan dan pemroses pembayaran untuk memusatkan pencegahan fraud, beradaptasi dengan cepat terhadap ancaman baru, serta mengurangi positif palsu sambil tetap menjaga pengalaman nasabah yang mulus.
© Hak Cipta IBM® Corporation Februari 2026.
IBM dan logo IBM adalah merek dagang dari IBM Corp, yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.