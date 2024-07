Proyek modernisasi sistem inti pada awalnya dilaksanakan di dalam BNP Paribas Partners for Innovation (BP2I, sebuah perusahaan patungan yang dimiliki oleh BNP Paribas dan IBM) dan untuk perbankan ritel di Prancis, dengan rencana untuk memperluasnya ke seluruh bank di masa mendatang. Proyek ini memiliki empat prinsip panduan mendasar: memberikan otonomi kepada pengembang, melibatkan pengembang dengan memberikan tanggung jawab kepada mereka, memodernisasi lingkungan pengembangan dan pengujian melalui rasionalisasi dan otomatisasi, serta menyatukan pendekatan dan alat pengembangan untuk lingkungan sistem perusahaan dan sistem terbuka.

"Dengan menerapkan alat bantu terbuka pada platform IBM Z kami, tujuan kami adalah memudahkan para pengembang dari dunia terbuka dan Z untuk berbicara dengan bahasa yang sama," ujar Loumassine. "Namun, alat bantu ini bukanlah tujuan akhir; pada akhirnya, alat bantu ini merupakan sarana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kami, yaitu budaya baru dan cara kerja baru."

Platform inti di BNP Paribas dibangun selama beberapa dekade, dan pertambahan proses dan alat yang stabil telah menciptakan lingkungan statis bagi pengembang. Hal ini menyebabkan kecenderungan untuk terus melakukan sesuatu dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yang berarti pengembang tidak dapat menandingi kelincahan rekan-rekan mereka di dunia sistem terbuka.

"Kami ingin menjadi disruptif dan benar-benar menemukan kembali peran pengembang sistem inti," kenang Loumassine. "Mematahkan kebiasaan yang sudah mendarah daging di masa lalu bukannya tanpa risiko, jadi kami bekerja sama dengan IBM selama proyek berlangsung. Dengan membangun hubungan dekat kami dengan IBM Prancis, kami melibatkan IBM Z Labs di AS, yang terbukti sangat responsif dan cepat dalam menyelesaikan tantangan kami."

Untuk memodernisasi praktik pengembangan dan pengujian pada IBM Z, BNP Paribas menerapkan IBM Developer for z/OS sebagai lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) yang baru, bersama dengan IBM Z Development and Test Environment untuk pengembangan dan pengujian yang fleksibel, serta solusi IBM InfoSphere Optim solutions untuk manajemen data. Bank ini meluncurkan alat Git sumber terbuka sebagai solusi manajemen kode sumber (SCM), dan sedang mempertimbangkan untuk menerapkan IBM Application Discovery and Delivery Intelligence untuk mengukur cakupan kode selama pengujian dan memetakan aplikasi selama tinjauan lingkungan.

"Saat kami meluncurkan alat bantu baru ini, kami telah melihat peningkatan efisiensi yang signifikan dalam penulisan dan pengujian kode," komentar Loumassine. "Yang lebih penting dalam jangka panjang, kami memberikan otonomi dan kontrol kepada para pengembang. Mereka sekarang bertanggung jawab untuk menyiapkan lingkungan pengembangan mereka sendiri, dan kami dapat memberikan hak/peran atas lingkungan tersebut yang sebelumnya terlalu berisiko—bahkan mungkin tidak mungkin—untuk diberikan kepada mereka pada LPAR klasik."

Efisiensi yang diciptakan oleh peralihan ke IBM Developer untuk z/OS juga diinvestasikan kembali dalam hal kualitas – khususnya, dengan meningkatkan durasi dan cakupan pengujian regresi. Pada akhirnya, pengujian yang lebih baik akan meningkatkan kualitas dan ketahanan peranti lunak yang dirilis ke pengguna akhir, dan mengurangi kebutuhan untuk perbaikan di tingkat hilir.

BNP Paribas juga telah menerapkan IBM z/OS Connect Enterprise Edition sebagai alat strategis untuk mengekspos layanan IBM Z sebagai RESTful API yang dapat dipanggil dan dikonsumsi oleh aplikasi lain. "Proyek modernisasi ini meningkatkan pemahaman dan kendali kami atas layanan yang berjalan di sistem perusahaan kami," ujar Loumassine. "Semakin banyak kami dapat mengekspos aplikasi dan logika bisnis yang berjalan di IBM Z, semakin banyak nilai yang dapat kami tambahkan ke bisnis dan klien kami." Dengan praktik pengembangan dan layanan modern yang tangkas dan modern, BNP Paribas kini dapat menggunakan data dan transaksi bisnis penting dengan lancar di IBM Z dalam strategi hybrid cloud-nya.