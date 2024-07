Untuk mendapatkan manfaat dari standardisasi di seluruh platform, grup ini memindahkan semua contoh SAP HANA ke Red Hat Enterprise Linux untuk Solusi SAP (tautan berada di luar ibm.com). "Segera setelah Red Hat Enterprise Linux disertifikasi oleh SAP untuk platform IBM Power Systems, kami mulai menjalankan sistem produksi SAP HANA di Red Hat Enterprise Linux untuk SAP Solutions," kenang Manfred Leistner. "Berkat kerja sama yang erat antara tim yang berbeda di IBM dan Red Hat, kami masuk ke operasi produksi dengan SAP HANA dengan cepat, dan tanpa penundaan."

Bagi Blanc und Fischer IT Services GmbH, kemampuan untuk menjalankan Linux di IBM Power Systems sangatlah penting untuk terus menarik talenta-talenta terbaik. "Personil IT, terutama karyawan yang lebih muda, sangat nyaman dengan Linux di IBM Power Systems, bahkan jika mereka belum pernah menggunakan platform sebelumnya," tambah Manfred Leister. "Ini adalah manfaat besar bagi kami bahwa kami dapat memanfaatkan pengetahuan mendalam tentang Red Hat Enterprise Linux di berbagai platform server, karena meningkatkan fleksibilitas dan mempercepat pemecahan masalah." Blanc und Fischer IT Services GmbH sangat menghargai pola pikir open source Red Hat, dan mendapat manfaat dari komunitas besar administrator dan pengembang yang akrab dengan solusi ini.

Sebagai langkah selanjutnya, Blanc und Fischer IT Services GmbH berencana untuk mengimplementasikan proses DevOps di seluruh operasi pusat data, dengan menggunakan Red Hat Ansible Automation Platform (tautan berada di luar ibm.com) dan Red Hat Satellite (tautan berada di luar ibm.com) bersama dengan Red Hat Premium dan IBM Platinum Business Partner SVA (tautan berada di luar ibm.com).Selain itu, tim IT sudah mencari cara untuk lebih merampingkan penerapan, dengan melihat pengiriman aplikasi dalam kontainer berdasarkan Red Hdi OpenShift platform kontainer Kubernetes yang siap pakai untuk perusahaan. Sebagai pendukung kuat strategi multi-cloud dan hybrid-cloud, tim IT mengeksplorasi opsi cloud untuk mengoptimalkan biaya dan meningkatkan fleksibilitas lebih jauh lagi.