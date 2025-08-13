Orang-orang sering mencampur bahasa Inggris dan bahasa daerah dalam percakapan, terutama di negara seperti India, dan Assisto Teknologi melihat peluang untuk mendukung interaksi pelanggan alami dengan lebih baik. Perusahaan mengembangkan solusi suara berbasis AI yang mampu menangani volume interaksi multibahasa yang tinggi serta menganalisis sentimen dan emosi dalam setiap percakapan.

Untuk mewujudkan visi ini, Assisto harus melampaui pendekatan tradisional dukungan pelanggan dengan mengadopsi solusi yang dapat mentranskripsi, menafsirkan, dan menganalisis ucapan campur kode dalam skala besar. Tujuannya adalah membantu perusahaan mendapatkan insight real-time, memberikan pengalaman lebih personal, dan mendukung interaksi yang lebih cerdas dan berbasis data di setiap titik kontak suara.