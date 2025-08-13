iAssist Assisto Technologies terintegrasi dengan watsonx.ai untuk merampingkan analisis panggilan dan meningkatkan kepuasan pelanggan
Orang-orang sering mencampur bahasa Inggris dan bahasa daerah dalam percakapan, terutama di negara seperti India, dan Assisto Teknologi melihat peluang untuk mendukung interaksi pelanggan alami dengan lebih baik. Perusahaan mengembangkan solusi suara berbasis AI yang mampu menangani volume interaksi multibahasa yang tinggi serta menganalisis sentimen dan emosi dalam setiap percakapan.
Untuk mewujudkan visi ini, Assisto harus melampaui pendekatan tradisional dukungan pelanggan dengan mengadopsi solusi yang dapat mentranskripsi, menafsirkan, dan menganalisis ucapan campur kode dalam skala besar. Tujuannya adalah membantu perusahaan mendapatkan insight real-time, memberikan pengalaman lebih personal, dan mendukung interaksi yang lebih cerdas dan berbasis data di setiap titik kontak suara.
Untuk mencapai tujuan ini, Assisto , dan IBM® berkolaborasi untuk mengintegrasikan IBM® watsonx.ai dan IBM® Granite Model Bahasa Besar (LLM), yang telah disesuaikan oleh Assisto, ke dalam platform kecerdasan buatan percakapan Assisto, iAssist. Bersama-sama, Assisto dan IBM® merancang bot suara yang lebih mirip manusia yang mampu memahami dan merespons input campuran kode yang kompleks di berbagai bahasa.
Sistem pengenalan ucapan otomatis (ASR) dan Text to Speech (TTS) yang dikembangkan Assisto secara akurat menerjemahkan dan mengucapkan ucapan multibahasa. Watsonx.ai memungkinkan deteksi sentimen dan emosi secara real-time, sementara Granite LLM yang disetel meningkatkan kualitas respons dalam interaksi campur kode. Platform iAssist juga otomatis membuat ringkasan panggilan singkat dan mendukung analisis teks lanjutan untuk memahami konteks.
Untuk lebih memberdayakan tim dukungan pelanggan, dasbor analitik yang dibangun dengan IBM® Cognos Analytics mengumpulkan insight—seperti tren masalah, pola sentimen, dan kinerja agen—ke dalam antarmuka yang terpadu dan mudah digunakan.
Pendekatan komprehensif ini memungkinkan Assisto memanfaatkan kekuatan untuk mengubah data audio yang tidak terstruktur menjadi kecerdasan bisnis yang berharga dengan menggunakan AI.
Kolaborasi antara Assisto dan IBM® memberikan peningkatan terukur dalam kepuasan dan keterlibatan pelanggan. Platform iAssist yang disempurnakan membantu merampingkan operasi dan memberikan interaksi pelanggan yang lebih bermakna. Hasil utama meliputi:
Keuntungan ini telah memberdayakan bisnis di seluruh perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan retail untuk merespons kebutuhan pelanggan multibahasa secara lebih efektif sambil juga memberikan layanan pelanggan yang lebih personal dan cerdas secara emosional. Dengan insight real-time yang tersedia di ujung jari, tim dukungan pelanggan dapat mengambil keputusan lebih cepat dan meningkatkan setiap interaksi.
Solusi yang ditingkatkan sekarang tersedia di seluruh pasar global—termasuk U.S., Eropa, dan Asia Pasifik. Assisto berencana meningkatkan platform suara AI-nya dengan menambah dukungan bahasa daerah dan memperluas kemampuan pengenalan konteks emosional untuk membantu bisnis memberikan pengalaman pelanggan yang lebih intuitif dan inklusif.
Assisto Technologies adalah perusahaan teknologi mendalam berbasis kecerdasan buatan (AI) yang berspesialisasi dalam kecerdasan komunikasi multibahasa, menyediakan solusi untuk pengenalan suara, voicebot, pengenalan teks optik (OCR), dan terjemahan untuk sektor pertahanan, pemerintah, dan sektor perusahaan.
Didirikan pada tahun 2021, produk unggulan perusahaan, iAssist, adalah tumpukan NLP yang menawarkan kecerdasan komunikasi multibahasa untuk meningkatkan interaksi pelanggan dan efisiensi operasional. Dengan tim kecil yang cerdas dan inovatif, Assisto menyediakan solusi AI terdepan untuk memberdayakan bisnis melalui suara AI yang mulus dan mirip manusia, serta solusi bahasa AI yang membantu organisasi berkembang dan berinovasi.
