Perusahaan ini melibatkan IBM Business Partner Pontis Research, Inc (PRI) untuk merancang, menguji, dan menerapkan IBM Security® Verify Access peralatan virtual yang dihosting di lingkungan Amazon Virtual Private Cloud. PRI, penyedia layanan keamanan yang telah bekerja sama dengan IBM selama lebih dari 20 tahun, juga secara proaktif memantau dan mengelola solusi pada platform iamaware. Layanannya mencakup pengawasan perjanjian tingkat layanan (SLA) dan pelaporan keamanan dan kepatuhan.

Dengan memilih penawaran IBM Security, perusahaan ini menyederhanakan pengalaman digital pengguna dengan kemampuan SSO berbasis token untuk aplikasi on-premise, multicloud, dan mobile. Perusahaan ini juga mendukung SSO untuk aplikasi pihak ketiga di luar jaringannya dengan modul Federasi dari solusi ini. Penasihat internal dan karyawan lainnya secara otomatis diautentikasi di cloud AWS terhadap database Active Directory internal perusahaan, dan pengguna eksternal dikelola dalam Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) yang disematkan dalam solusi IBM Security Verify Access. Keamanan siber juga ditingkatkan dengan otentikasi multifaktor (MFA) dan perlindungan bawaan terhadap ancaman tingkat lanjut, termasuk 10 risiko keamanan aplikasi web teratas dari Open Web Application Security Project. Selain itu, untuk membantu mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dan berpotensi jahat, modul Kontrol Akses Lanjutan dari solusi ini secara dinamis memperhitungkan faktor lokasi geografis, jenis peramban, dan informasi kontekstual terperinci lainnya saat menilai risiko.

Didukung oleh tim AWS, PRI dengan lancar menguji dan meluncurkan solusi keamanan, mengintegrasikannya dengan gateway API untuk platform manajemen kekayaan. Digital and Information Officer perusahaan bekerja sama dengan klien dan pengguna platform lainnya untuk memperkenalkan perubahan tersebut. Sekarang, dengan mengandalkan infrastruktur cloud AWS tangkas yang dirancang untuk ketersediaan tinggi, Mitra Bisnis dapat dengan cepat menskalakan solusi untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis perusahaan. Ini juga dapat dengan cepat menyesuaikan kemampuan IT untuk mendukung fungsionalitas front-end yang berkembang yang dikembangkan oleh perusahaan. Misalnya, beberapa klien ingin memberikan izin kepada asisten mereka dan individu tepercaya lainnya untuk mengakses akun mereka, sehingga perusahaan membangun fitur otoritas yang didelegasikan di situs eksternalnya. Tim IT mengirimkan persyaratannya ke PRI, yang dengan cepat merespons sehingga fitur tersebut dapat diluncurkan.



Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, PRI melakukan pekerjaan pemberdayaan IT sesuai kebutuhan dan sesuai permintaan. "Produk IBM memiliki banyak kemampuan, namun kami memiliki tim yang kecil dan tidak memiliki tingkat keahlian untuk mengeksploitasinya. PRI memiliki itu di toko mereka,” jelas Petugas Digital dan Informasi. "Berdasarkan kebutuhan kami, mereka dapat mengaktifkan dan menonaktifkan kemampuan tersebut untuk kami gunakan sebagai layanan."

Vinita Bhushan, Enterprise Security Architect di PRI, setuju dengan hal itu. "Inisiatif bisnis perusahaan terus berubah karena mereka memiliki tenaga kerja yang sedikit, dan mereka harus menyelesaikan banyak hal. Karena mereka gesit, kita harus memastikan layanan kita gesit.”