Saat mencari dukungan untuk memenuhi mandat peraturan, ANB beralih ke mitra tepercaya mereka, ejada Systems .

"Ejada telah menjadi mitra teknologi yang sangat baik bagi kami selama kurun waktu yang lama," kata Inayat. “Kami bisa menelepon mereka kapan saja di malam hari dan mereka akan berada di sana untuk kami. Karenanya, dalam proyek yang sensitif terhadap waktu ini, kami percaya mereka mampu memberikan hasil sesuai harapan.”

Didukung oleh pengetahuan dan pemahaman mereka yang luas tentang Kerangka Kerja Antipenipuan SAMA serta pengalaman puluhan tahun membantu pelanggan mencapai kepatuhan, ejada melakukan demo solusi IBM® Safer Payments. Solusi pencegahan penipuan keuangan yang diperkaya AI, Safer Payments menyediakan panel kontrol tunggal untuk memantau penipuan di semua saluran pembayaran, termasuk pemrosesan kartu, mobile banking, dan metode pembayaran alternatif.

Bank ini terkesan dengan nuansa solusi Safer Payments yang ramah pengguna dan bagaimana solusi ini memberdayakan pengguna bisnis untuk membangun model keputusan baru tanpa bergantung pada data dan tim TI. Faktor penting lainnya dalam memutuskan untuk menggunakan Safer Payments adalah sifat platform yang fleksibel secara teknologi.

“IBM® Safer Payments membantu kami untuk berwawasan ke depan,” tukas Inayat. “Karena kami berkembang dan teknologi baru yang muncul di pasar, kami berharap dapat mengintegrasikannya dengan solusi dengan lancar.”

Bekerja dengan ejada dan IBM®, ANB berhasil menerapkan dan mengonfigurasi Safer Payments dalam waktu 90 hari. Inayat mengatakan, "Ini bukanlah jalan yang mudah—setiap bagian dari bisnis ini harus bersatu untuk mendapatkan solusi yang tepat. “Berkat bantuan ejada dan IBM®, kami mampu mencapainya dalam waktu yang sangat singkat dan belum pernah terjadi sebelumnya.”

Memanfaatkan keahlian luas dalam arsitektur perbankan dan proyek integrasi yang kompleks, ejada berhasil mengimplementasikan integrasi lintas saluran digital dengan cepat, sehingga ANB dapat melihat perilaku pelanggan secara menyeluruh. ejada juga membantu ANB memaksimalkan nilai Safer Payments dengan mengonfigurasi platform untuk mengirimkan laporan kepatuhan kembali ke SAMA.