Pertumbuhan layanan perbankan digital dan perdagangan elektronik memberikan kenyamanan bagi konsumen, namun sekaligus menimbulkan risiko dan ancaman baru. Pelaku kecurangan mengeksploitasi kanal digital, sehingga deteksi dan pemantauan penipuan finansial menjadi lebih menantang. Sebagai langkah melawan meningkatnya kejahatan finansial, Otoritas Moneter Arab Saudi (Saudi Arabian Monetary Authority/SAMA), bank sentral Arab Saudi, mengeluarkan pedoman yang dinamakan Counter-Fraud Framework. Kerangka kerja ini mengharuskan bank-bank di kerajaan untuk mengadopsi tindakan pencegahan dan deteksi penipuan yang kuat untuk transaksi tunai dan nontunai.
Untuk mematuhi peraturan baru, Bank Nasional Arab (anb) memutuskan untuk meningkatkan kemampuan deteksi penipuan mereka. Bank sebenarnya telah menerapkan tindakan antipenipuan, tetapi keterbatasan dalam cakupan kemampuan deteksi penipuan membuat produktivitas tim kepatuhan menurun.
Khurram Inayat, Manajer Portofolio di ANB, mengatakan, "Kami hanya memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan analisis komprehensif tentang perjalanan pelanggan di berbagai saluran digital. “Setiap kasus penipuan membuat tim kepatuhan kami bekerja berjam-jam untuk mengekstrak data dan menganalisis penyebab serta mekanismenya.”
ANB bertekad untuk mengubah pendekatan mereka terhadap pencegahan penipuan keuangan dengan solusi yang akan memberikan gambaran umum terpadu dan kontrol atas semua transaksi.
Saat mencari dukungan untuk memenuhi mandat peraturan, ANB beralih ke mitra tepercaya mereka, ejada Systems .
"Ejada telah menjadi mitra teknologi yang sangat baik bagi kami selama kurun waktu yang lama," kata Inayat. “Kami bisa menelepon mereka kapan saja di malam hari dan mereka akan berada di sana untuk kami. Karenanya, dalam proyek yang sensitif terhadap waktu ini, kami percaya mereka mampu memberikan hasil sesuai harapan.”
Didukung oleh pengetahuan dan pemahaman mereka yang luas tentang Kerangka Kerja Antipenipuan SAMA serta pengalaman puluhan tahun membantu pelanggan mencapai kepatuhan, ejada melakukan demo solusi IBM® Safer Payments. Solusi pencegahan penipuan keuangan yang diperkaya AI, Safer Payments menyediakan panel kontrol tunggal untuk memantau penipuan di semua saluran pembayaran, termasuk pemrosesan kartu, mobile banking, dan metode pembayaran alternatif.
Bank ini terkesan dengan nuansa solusi Safer Payments yang ramah pengguna dan bagaimana solusi ini memberdayakan pengguna bisnis untuk membangun model keputusan baru tanpa bergantung pada data dan tim TI. Faktor penting lainnya dalam memutuskan untuk menggunakan Safer Payments adalah sifat platform yang fleksibel secara teknologi.
“IBM® Safer Payments membantu kami untuk berwawasan ke depan,” tukas Inayat. “Karena kami berkembang dan teknologi baru yang muncul di pasar, kami berharap dapat mengintegrasikannya dengan solusi dengan lancar.”
Bekerja dengan ejada dan IBM®, ANB berhasil menerapkan dan mengonfigurasi Safer Payments dalam waktu 90 hari. Inayat mengatakan, "Ini bukanlah jalan yang mudah—setiap bagian dari bisnis ini harus bersatu untuk mendapatkan solusi yang tepat. “Berkat bantuan ejada dan IBM®, kami mampu mencapainya dalam waktu yang sangat singkat dan belum pernah terjadi sebelumnya.”
Memanfaatkan keahlian luas dalam arsitektur perbankan dan proyek integrasi yang kompleks, ejada berhasil mengimplementasikan integrasi lintas saluran digital dengan cepat, sehingga ANB dapat melihat perilaku pelanggan secara menyeluruh. ejada juga membantu ANB memaksimalkan nilai Safer Payments dengan mengonfigurasi platform untuk mengirimkan laporan kepatuhan kembali ke SAMA.
Dengan IBM® Safer Payments dan kemitraan ejada yang mendukung transformasi deteksi penipuan ANB, bank dengan mudah memenuhi persyaratan peraturan, meningkatkan perjalanan pelanggan dan mencegah kerugian finansial bagi jutaan orang.
Sistem model keputusan ANB menghentikan sementara transaksi yang tampak mencurigakan, sehingga Unit Penanganan Penipuan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan memastikan keabsahan transaksi. Setelah menggunakan solusi terbaru, ANB mengalami pengurangan yang jelas dalam kasus penipuan, khususnya pada transaksi e-commerce.
"IBM® Safer Payments menawarkan kecepatan luar biasa, membuat keputusan dalam waktu kurang dari 10 milidetik,” ujar Inayat. "“olusi ini memberi kami ruang bernapas untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan memberikan dukungan terbaik kepada pelanggan kami.”
Pada saat yang sama, dengan menghentikan penipuan sebelum terjadi, bank telah meningkatkan efisiensi operasional, menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menganalisis berbagai kasus penipuan ketika terjadi.
“IBM® Safer Payments benar-benar menjadi aplikasi inti di ANB,” pungkas Inayat. “Kami berharap dapat memperkenalkan peningkatan lebih lanjut pada proses pencegahan penipuan kami bersama dengan IBM® dan ejada.”
Didirikan pada tahun 1979, Arab National Bank (ANB) adalah salah satu bank terbesar di Timur Tengah. Dengan kantor pusat di Riyadh, anb mengoperasikan 156 cabang di seluruh Kerajaan Arab Saudi dan cabang internasional di London, Inggris.
ejada telah menjadi mitra Teknologi yang sangat penting bagi pemerintah dan perusahaan-perusahaan blue-chip di seluruh wilayah MENA selama hampir 20 tahun. ejada menawarkan layanan luas di berbagai sektor bisnis yang dinamis, didukung oleh portofolio solusi canggih untuk mempercepat perjalanan transformasi digital. ejada memiliki dukungan keahlian mendalam yang berkembang selama puluhan tahun, dengan tim eksekutif berpengalaman dan lebih dari 3.500 staf profesional.
