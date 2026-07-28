Mempercepat pengiriman SaaS dengan infrastruktur cloud

AgentLocator merampingkan penerapan dan menskalakan operasi dengan IBM Cloud VPC
Ketika AgentLocator memperluas platform SaaS miliknya untuk para profesional real estat di seluruh Amerika Utara, proses penerapan manual menjadi semakin sulit untuk dikelola dalam skala besar. Rilis membutuhkan koordinasi ekstensif antara tim pengembangan, QA, dan DevOps, dengan penerapan dilakukan langsung pada server IIS yang berjalan pada model infrastruktur tradisional. Pendekatan ini meningkatkan kompleksitas operasional, memperlambat pengiriman fitur, serta meningkatkan risiko kesalahan penerapan dan gangguan layanan. Mengelola infrastruktur dalam skala besar juga menghabiskan sumber daya berharga yang bisa difokuskan pada inovasi produk. Untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan harapan pelanggan, AgentLocator memerlukan model operasi yang dapat mengurangi kompleksitas operasional, merampingkan manajemen infrastruktur, dan meningkatkan skala bisnis.
AgentLocator bermitra dengan IBM untuk mengubah pendekatan penerapan dan menciptakan fondasi cloud yang dapat diskalakan untuk pertumbuhan. Dengan mengimplementasikan solusi IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC), perusahaan ini beralih dari penerapan berbasis IIS manual ke lingkungan cloud native otomatis berkontainer. IBM Cloud Virtual Server for VPC memberikan jaringan yang aman dan terisolasi serta kontrol kelas perusahaan, sementara IBM Cloud Kubernetes Service memungkinkan orkestrasi beban kerja berkontainer menggunakan sumber daya cloud fleksibel yang dapat ditingkatkan sesuai permintaan. Arsitektur baru ini memungkinkan lingkungan standar, penyediaan infrastruktur otomatis, dan alur kerja DevOps yang konsisten di seluruh tim pengembangan, QA, dan operasi. Kemampuan di berbagai zona semakin meningkatkan ketahanan dan ketersediaan aplikasi. Dengan otomatisasi menggantikan proses manual, AgentLocator mengurangi kompleksitas operasional, meminimalkan risiko penerapan, dan membangun platform andal yang mendukung rilis lebih cepat seiring bisnis yang terus berkembang.
Setelah perubahan ini, AgentLocator secara signifikan meningkatkan kecepatan penerapan, efisiensi operasional, dan keandalan layanan. Penyediaan infrastruktur otomatis mengurangi upaya manual dan meminimalkan risiko penerapan, memungkinkan tim untuk berfokus pada inovasi daripada pemeliharaan.
Arsitektur berbasis cloud mendukung penyediaan infrastruktur 80% lebih cepat, upaya administrasi manual 70% lebih sedikit, dan waktu penyiapan produk 50% lebih cepat untuk fitur baru yang diaktifkan oleh CI/CD berbasis GitOps di IBM Cloud Kubernetes Service.
AgentLocator mendukung penskalaan dinamis di seluruh platform mereka, merespons permintaan pasar lebih cepat dan menghadirkan kemampuan baru dengan lebih efisien. Dengan fondasi cloud yang dapat diskalakan, AgentLocator berada di posisi yang baik untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan persyaratan bisnis yang berkembang.
AgentLocator adalah perusahaan teknologi real estat Kanada yang didirikan pada tahun 2011, dengan operasi di Kanada dan Sarajevo. Perusahaan menyediakan platform SaaS untuk para profesional real estat di seluruh Kanada dan AS, menggabungkan perolehan prospek, CRM, otomatisasi, dan kemampuan pemasaran digital. Solusinya membantu agen mengelola seluruh siklus hidup prospek, mulai dari keterlibatan prospek hingga manajemen hubungan klien yang berkelanjutan.
IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) memungkinkan organisasi untuk membangun lingkungan cloud yang aman dan terisolasi dengan komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang fleksibel. Dengan isolasi jaringan bawaan, kontrol akses terperinci, dan penyediaan infrastruktur sesuai permintaan, tim dapat menerapkan sumber daya dalam hitungan menit, menskalakan secara dinamis, dan mempertahankan kinerja yang konsisten. Dikombinasikan dengan ketersediaan tinggi, pemantauan terintegrasi, dan konektivitas hybrid yang mulus, IBM Cloud VPC memberikan fondasi yang kuat untuk memodernisasi aplikasi dan mendukung pertumbuhan bisnis.
© Hak Cipta IBM Corporation. Juli 2026.
IBM, logo IBM, dan IBM Cloud adalah merek dagang dari IBM Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh hanya disajikan sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.