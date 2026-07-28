Mempercepat pengiriman SaaS dengan infrastruktur cloud

Setelah perubahan ini, AgentLocator secara signifikan meningkatkan kecepatan penerapan, efisiensi operasional, dan keandalan layanan. Penyediaan infrastruktur otomatis mengurangi upaya manual dan meminimalkan risiko penerapan, memungkinkan tim untuk berfokus pada inovasi daripada pemeliharaan.

Arsitektur berbasis cloud mendukung penyediaan infrastruktur 80% lebih cepat, upaya administrasi manual 70% lebih sedikit, dan waktu penyiapan produk 50% lebih cepat untuk fitur baru yang diaktifkan oleh CI/CD berbasis GitOps di IBM Cloud Kubernetes Service.

AgentLocator mendukung penskalaan dinamis di seluruh platform mereka, merespons permintaan pasar lebih cepat dan menghadirkan kemampuan baru dengan lebih efisien. Dengan fondasi cloud yang dapat diskalakan, AgentLocator berada di posisi yang baik untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan persyaratan bisnis yang berkembang.