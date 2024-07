Perusahaan induk utilitas publik

Seiring dengan memanasnya persaingan di pasar energi nasional AS, kesuksesan semakin bergantung pada penawaran layanan responsif yang memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan pelanggan, perusahaan mengelola setiap aspek siklus hidup pelanggan, mulai dari koneksi layanan dan penagihan hingga pemrosesan dan penagihan pembayaran.



Perusahaan besar asal AS ini mengandalkan Oracle Utilities Customer Care and Billing (CC&B) untuk mendorong penagihan yang efisien dan akurat di berbagai saluran, baik pelanggan memilih untuk membayar secara online, melalui telepon, surat, maupun secara langsung.



“Oracle Utilities CC&B adalah sistem kami yang sangat penting. Kami menggunakannya untuk mengelola penagihan bagi jutaan pelanggan yang kami layani,” komentar Chief Information Officer. “Solusi ini membantu kami memastikan bahwa pelanggan ditagih secara akurat dan tepat waktu, sehingga menjaga kepuasan mereka dan memaksimalkan pendapatan kami.”



Pada tahun 2013, perusahaan mengakuisisi sebuah utilitas gas alam, yang hampir menggandakan total jejak perusahaan. Untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh akuisisi ini, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem dan proses yang diakuisisi telah terintegrasi dengan baik ke dalam operasi yang ada, termasuk sistem informasi pelanggan.



“Akuisisi ini sejalan dengan strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan nilai yang kami berikan kepada para pemegang saham dan pelanggan,” jelas Chief Information Officer. “Ketika perusahaan kami disatukan, kami berkomitmen untuk memanfaatkan skala gabungan kami sebaik-baiknya dan memastikan tingkat layanan setinggi mungkin dengan menerapkan praktik dan sistem terbaik.



“Kami memutuskan untuk mengonsolidasikan akuisisi baru ini ke dalam lingkungan Oracle Utilities CC&B yang sudah ada. Untuk meminimalkan gangguan pada bisnis dan pelanggan kami, kami tahu bahwa kami perlu memastikan migrasi yang efisien dan mulus.”