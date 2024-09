Qu'est-ce que HBase ?

Une colonne HBase représente un attribut d'un objet ; si la table stocke les journaux de diagnostic des serveurs dans votre environnement, chaque ligne peut être un enregistrement de journal, et une colonne typique pourrait être l'horodatage de l'enregistrement du journal, ou le nom du serveur d'où provient l'enregistrement.

HBase permet de regrouper de nombreux attributs en familles de colonnes, de sorte que les éléments d'une famille de colonnes sont tous stockés ensemble. Cela diffère d'une base de données relationnelle orientée ligne, où toutes les colonnes d'une ligne donnée sont stockées ensemble. Avec HBase, vous devez prédéfinir le schéma de la table et spécifier les familles de colonnes. Toutefois, de nouvelles colonnes peuvent être ajoutées aux familles à tout moment, ce qui rend le schéma flexible et capable de s'adapter à l'évolution des exigences des applications.

À l'instar de HDFS qui dispose d'un NameNode et de nœuds esclaves, et MapReduce qui dispose des esclaves JobTracker et TaskTracker, HBase est construit sur des concepts similaires. Dans HBase, un nœud maître gère le clustern et les serveurs régionaux stockent des parties des tables et effectuent le travail sur les données. De la même manière que HDFS a quelques problèmes d'entreprise en raison de la disponibilité du NameNode, HBase est également sensible à la perte de son nœud maître.