Le programme IBM Science for Social Good part du postulat que la science appliquée et la technologie peuvent résoudre les problèmes les plus ardus de notre monde en accélérant les solutions grâce à une méthode scientifique. Depuis 2016, ce programme a réuni des scientifiques et des ingénieurs d'IBM Research avec des universitaires, des experts de nombreuses ONG, d'organismes du secteur public et d'entreprises sociales pour relever les nouveaux défis sociétaux à l'aide de la science et de la technologie. Le résultat à ce jour : 28 projets innovants, 19 partenariats, 9 brevets en instance et bien plus encore.

La technologie d'IA (intelligence artificielle) fait partie des solutions explorées pour leur rôle dans l'amélioration de la société. La palette est vaste : programme des Nations Unies pour la rationalisation de la durabilité dans les pays en développement, services sociaux, sécurité publique et formations, les technologies cognitives sont appliquées à une vision d'un monde plus sûr et plus productif.