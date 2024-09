Qu’est-ce qu’Apache Ranger ?

Apache Ranger prend également en charge l’audit centralisé des accès des utilisateurs et des actions administratives pour une visibilité complète de l’utilisation des données sensibles à partir d’un magasin d’audit centralisé qui suit toutes les demandes d’accès en temps réel, compatible avec plusieurs magasins d’audit, notamment Elasticsearch et Solr.

De nombreuses entreprises cherchent aujourd’hui à exploiter la pile Open Data Lake Analytics, une alternative ouverte et flexible à l’entrepôt de données. Grâce aux fonctionnalités SQL intégrées, cette pile vous permet de bénéficier d’une flexibilité optimale pour gérer vos opérations de stockage, de calcul et de sécurité depuis votre data lake. Avec Ahana Cloud, la pile comprend AWS S3, Presto et, dans ce cas, notre intégration Apache Ranger.