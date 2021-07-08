Vous resterez bien encore un peu : éviter l’exécution Fork&Run .NET avec InlineExecute-Assembly

Cobalt Strike, un logiciel populaire de simulation d’adversaires, a reconnu la tendance des red teams à s’éloigner des outils PowerShell au profit de C# en raison de l’augmentation de la capacité de détection pour PowerShell. D’ailleurs, en 2018, la version 3.11 de Cobalt Strike a introduit le module execute-assembly. Cela a permis aux opérateurs de tirer parti de la puissance des assemblages .NET post-exploitation en les exécutant en mémoire sans risquer de laisser ces outils sur le disque. Bien que la capacité de charger des assemblages .NET en mémoire via du code non géré n’était ni nouvelle ni inconnue au moment de sa sortie, je dirais que Cobalt Strike a porté cette capacité au grand public et a contribué à continuer de renforcer la popularité de .NET pour les tâches de post-exploitation.

Le module execute-assembly de Cobalt Strike utilise la technique fork and run, qui consiste à créer un nouveau processus sacrificiel, à y injecter votre code malveillant de post-exploitation, à exécuter ce code et, une fois terminé, à tuer le nouveau processus. Cela présente à la fois ses avantages et ses inconvénients. L’avantage de la méthode fork and run est que l’exécution intervient en dehors de notre processus d’implantation d’une balise : ainsi, si un problème survient ou est détecté lors de notre tâche de post-exploitation, notre implantation a beaucoup plus de chances de survivre. Pour simplifier, cela contribue vraiment à la stabilité globale de l’implantation. Cependant, comme les fournisseurs de sécurité se sont aperçus de ce comportement de fork and run, cette technique a ajouté ce que Cobalt Strike admet être un modèle d’OPSEC coûteux.

Depuis la version 4.1 publiée en juin 2020, Cobalt Strike a introduit une nouvelle fonctionnalité pour tenter de résoudre ce problème : les fichiers d’objets de balise (BOF). Les BOF permettent aux opérateurs d’éviter les schémas d’exécution bien connus décrits ci-dessus ou d’autres défaillances OPSEC telles que l’utilisation de cmd.exe/powershell.exe en exécutant des fichiers d’objets en mémoire au sein du même processus que notre implantation de balise. Je ne vais pas présenter le fonctionnement interne des BOF, mais voici quelques articles de blog que j’ai trouvés intéressants :

Si vous lisez les articles ci-dessus, nous devrions comprendre que les BOF n’étaient pas vraiment la solution salvatrice que nous espérions. Si vous rêviez de réécrire tous ces outils .NET géniaux et de les transformer en BOF, vos rêves sont désormais anéantis. Désolé. Tout espoir n’est cependant pas perdu, car à mon avis, les BOF peuvent offrir de superbes résultats. D’ailleurs, je me suis récemment amusé (et un peu tiré les cheveux) à repousser les limites de ce qui peut être fait avec eux. Tout d’abord, j’ai créé CredBandit qui effectue un vidage complet de la mémoire d’un processus tel que LSASS et le renvoie via votre canal de communication de balise existant. Aujourd’hui, je publie InlineExecute-Assembly, qui peut être utilisé pour exécuter des assemblages .NET dans votre processus de balise sans modification de votre outil .NET favori. Voyons pourquoi j’ai écrit le BOF, certaines de ses principales fonctionnalités, ses mises en garde et comment il peut être utile lors de simulations d’adversaires et de red teams.