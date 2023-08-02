Sécurité

MSMQ QueueJumper (vulnérabilité RCE) : une analyse technique détaillée.

Travail de nuit sur plusieurs écrans

Les mises à jour de sécurité publiées par Microsoft le 11 avril 2023 corrigeaient plus de 90 vulnérabilités individuelles. Il convient de noter en particulier la vulnérabilité CVE-2023-21554, baptisé QueueJumper, une vulnérabilité d’exécution de code à distance affectant le service Microsoft Message Queueing (MSMQ). MSMQ est un composant Windows facultatif qui permet aux applications d’échanger des messages via des files d’attente accessibles à la fois localement et à distance. Cette analyse a été réalisée en collaboration avec les équipes Randori et X-Force Adversary Services, par Valentina Palmiotti, Fabius Watson et Aaron Portnoy.

Motivations de la recherche

Les caractéristiques suivantes de la vulnérabilité CVE-2023-21554 ont initialement attiré l'attention :

  • En raison de l'utilisation variable des files d'attente MSMQ par des applications tierces, il est difficile d'identifier toute l'étendue de l'impact des vulnérabilités entre et dans les différents environnements.
  • Les premiers rapports font état de 360 000  hôtes accessibles sur Internet dont le service MSMQ était exposé. À l'époque, Shodan n'en affichait que 250. Cet écart rendait encore plus difficile l'évaluation de l'ampleur de l'exposition potentielle.
  • La vulnérabilité est classée comme une exécution de code à distance qui ne nécessite pas d'authentification et affecte également un large éventail de plateformes Windows.
  • La seule condition apparente est que le service soit accessible sur le port TCP 1801.

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Triage initial

Identification des points de terminaison MSMQ

Afin de déterminer comment détecter la présence de MSMQ, un système de test a été configuré avec le composant dans un environnement de laboratoire. Lors de la connexion au point de terminaison MSMQ sur le port 1801, le serveur n'a répondu avec aucune donnée. On peut supposer que le serveur ne répondra pas sans avoir reçu de données correctement entraînées. Afin de comprendre comment mener une conversation avec le point de terminaison, il a été nécessaire d'examiner plus en détail le code sous-jacent.

Localiser le code MSMQ

L'avis ne précise pas clairement quel fichier binaire a été corrigé. La première étape pour identifier le code modifié consistait à télécharger le fichier de mise à jour. Pour ce faire, il a fallu rechercher KB5025224 dans le catalogue Microsoft Update.

Capture d’écran de la localisation du code MSMQ

Résultats de recherche dans le catalogue Microsoft Update pour KB5025224

Plus précisément, le fichier de mise à jour cumulative 

windows10.0-kb5025224-x64_3522b1b562ed44bc949541dd1c7d08e1e967d925.msu 

La version pour Windows 11 pour systèmes x86 a été récupérée.

L'extracteur 7-Zip a été utilisé pour décompresser le contenu du fichier MSU et des fichiers CAB qu'il contenait. La recherche de la chaîne « msmq » dans tous les fichiers des dossiers résultants a permis de trouver le fichier d'index du conteneur, 

Windows11.0-KB5025239-x64/express.psf.cix.xml,

qui comprenait l’entrée suivante :

<File id="21296" name="amd64_microsoft-windows-msmq-queuemanager-core_31bf3856ad364e35_10.0.22621.1555_none_5f975f8fdb349517\f\mqqm.dll" length="34811" time="133245266510000000" attr="128">

Cette entrée référence MQQM.dll  , qui a été identifié comme cible pour une analyse plus approfondie.

Identification du code corrigé

Pour identifier les changements apportés entre les versions corrigées et non corrigées du fichier MQQM.dll , l’outil BinDiff de Zynamics a été utilisé. L’image suivante montre les fonctions appariées avec un score de similarité inférieur à1.00 :

Capture d’écran du code corrigé

Résultats BinDiff entre les fichiers MQQM.dll corrigés et non corrigés 

En analysant ces fonctions à l'aide de Hex-Rays Decompiler, des symboles pour la version corrigée contenant des noms de fonction verbeux semblent faire référence aux identifiants de vulnérabilité du Microsoft Security Research Center (MSRC) :

Capture d’écran du Centre de recherche Microsoft en matière de sécurité (MSRC) de référence

Symboles des indicateurs de fonctionnalité dans MQQM.dll

Analyse des indicateurs de fonctionnalités

Après un examen plus approfondi, les symboles contenant les numéros de dossier du CSEM correspondent à des drapeaux defonctionnalité pour la correction des vulnérabilités. Les drapeaux de fonctionnalité sont un composant de Windows qui permet d'activer diverses fonctionnalités et expériences. Ici, la "fonctionnalité" découverte est en fait un correctif pour une vulnérabilité. Si la fonctionnalité est activée, le chemin de code sécurisé et corrigé est exécuté. Dans le cas contraire, le chemin de code original non corrigé est exécuté.

Capture d’écran de l’exécution du chemin de code non corrigé original

Extrait de code décompilé illustrant l'indicateur de fonctionnalité pour la correction de vulnérabilité

Une vérification des indicateurs de fonctionnalité était présente pour chacune des vulnérabilités qui composaient la CVE-2023-21554 dans les composants utilisateur et noyau. L'analyse des binaires restants contenus dans le package de mise à jour de sécurité a révélé que des indicateurs de fonctionnalité avaient également été introduits pour la plupart ou la totalité des vulnérabilités corrigées lors du Patch Tuesday d'avril 2023.

Analyse de la cause racine

Le référencement croisé de ces indicateurs nous a permis d'identifier rapidement les emplacements de code corrigés. En particulier, les changements au sein de CQmPacket::CQmPacket qui concernent les indicateurs d’ixesMSRC76146_MSMQ_OOBRWF ont semblé les plus intéressantes.

La vérification de cet indicateur de fonctionnalité se produit huit fois dans la fonction. Un exemple de ce type de vérification est présentée ci-dessous :

Capture d’écran de la cause racine

Extrait de code décompilé illustrant la correction de la vulnérabilité 

Dans l’extrait de code décompilé montré ci-dessus, le chemin de code corrigé obtient le pointeur vers la section suivante du message MSMQ via un appel à GetNextSectionPtrSafe. Dans le chemin non corrigé, le pointeur est obtenu simplement en additionnant la taille de la section sans vérification. La nouvelle fonction GetNextSectionPtrSafe vérifie que le pointeur calculé vers la section suivante du paquet ne dépasse pas la longueur du paquet lui-même.

Capture d'écran d'une fonction

Extrait de décompilation de la fonction GetNextSectionPtrSafe

Après avoir examiné toutes les occurrences de cet indicateur de fonctionnalité et d'autres, il a été déterminé que la vulnérabilité CVE-2023-21554 comprend plusieurs bugs qui ne vérifient pas suffisamment la taille de divers types de sections de messages MSMQ. Ces vulnérabilités permettent d'incrémenter le pointeur vers la fin du message MSMQ d'un décalage arbitraire de 32 bits en dehors des limites de la mémoire tampon initialement allouée.

Après le traitement du paquet, la dernière étape de CQmPacket::CQmPacket ajoutera un OnDiskExtensionHeader à la fin de la mémoire tampon du paquet. En raison des vulnérabilités susmentionnées, il est possible que le pointeur calculé à la fin du message soit hors limites. Ainsi, l’ajout de l’OnDiskExtensionHeader peut entraîner plusieurs écritures hors limites. Le code décompilé ci-dessous montre une vérification corrigée du pointeur de fin de message vulnérable avant que les écritures hors sac ne se produisent :

Capture d’écran d’une vérification corrigée du pointeur de fin de message vulnérable avant que les écritures OOB ne se produisent

Vérification de l'accès à la mémoire hors limites pour la fin du message

Variantes du noyau

Lors de l’évaluation de l’exploitabilité des vulnérabilités, des vulnérabilités de noyau supplémentaires ont été identifiées dans le pilote de noyau correspondant pour le service MSMQ,. mqac.sys Les vulnérabilités ont de nouveau été indiquées par des symboles d’indicateurs de fonctionnalité, qui font également référence au cas 76146 du MSRC, tel qu'il a été observé dans MQQM.dll .

Capture d’écran d’une fonctionnalité

Symboles de fonctionnalité dans mqac.sys

L’analyse de l’indicateur de fonctionnalitéKernelVariants a révélé que les vulnérabilités correspondantes sont analogues à celles trouvées dans la composante espace utilisateur. Le composant du noyaumqac.sys  est impliqué dans diverses opérations pour le service MSMQ, telles que le transfert des messages vers les files d’attente de lettres mortes, l’envoi de messages d’accusé de réception et la gestion de la mémoire pour les tampons de paquets MSMQ.

Pour effectuer les opérations associées, le composant du noyau analyse différentes sections du tampon de paquets MSMQ. Deux exemples de ce type sont illustrés ci-dessous :

Capture d'écran de « Afin d'effectuer les opérations associées, le composant du noyau analyse différentes sections de la mémoire tampon de paquets MSMQ »

Extrait de code décompilé montrant la fonctionnalité pour les correctifs des vulnérabilités dans le pilote mqac.sys

Comme le montre l'extrait de code décompilé ci-dessus, si l’indicateur de fonctionnalité est activé, les fonctions « sécurisées » CPacketBuffer::MsgDeadletterHeaderSafe  et CPacketBuffer::MsgOnDiskExtensionHeaderSafe  sont appelées pour récupérer les en-têtes correspondants dans la mémoire tampon du paquet. Si elles ne sont pas activées, les fonctions « non sécurisées » sont appelées, qui ne bénéficient pas de contrôles suffisants sur la taille de la section.

Déclenchement de la vulnérabilité

Ingénierie inverse du protocole

La majorité du code lié à l’analyse du protocole se trouve dans la bibliothèque MQQM.dll qui est chargée par le processusmqsvc.exe . Pour atteindre le code référencé par MSRC76146_MSMQ_OOBRWFixes , une requête MSMQ valide doit être envoyée par le client. La spécification et le protocole des messages MSMQ sont vastes et complexes. Au départ, un code public a été trouvé pour l’analyse des serveurs MSMQ dans un GitHub qui a servi de base à une exploration plus approfondie du traitement des paquets. De plus, la documentation Microsoft a été utile pour comprendre le formatdes messages MSMQ.

Le code dans la DLL accepte les données via le port 1801 à l’aide d’un appel à la fonction WSARecv, comme illustré dans la session de débogage ci-dessous :

0:020> bp ws2_32!wsarecv ; g

Point d’arrêt 0 atteint

WS2_32!WSARecv:

00007ffd`651115c0 48895c2408      mov     qword ptr [rsp+8],rbx ss:000000aa`f07fef30=0000000000000006

 

0:019> k

# Child-SP          RetAddr               Call Site

00 000000aa`f07fef28 00007ffd`57ba9cb0     WS2_32!WSARecv

01 000000aa`f07fef30 00007ffd`57b9683d    

MQQM!NoReceivePartialBuffer+0x38

02 000000aa`f07fefb0 00007ffd`57b2078e     MQQM!CWinsockConnection::ReceivePartialBuffer+0x7d

03 000000aa`f07ff010 00007ffd`57b25b28    

MQQM!CSockTransport::BeginReceive+0xe6

04 000000aa`f07ff060 00007ffd`57b2d40b    

MQQM!CSockTransport::NewSession+0x194

05 000000aa`f07ff3f0 00007ffd`57b2d367     MQQM!CSessionMgr::AcceptSockSession+0x6f

06 000000aa`f07ff430 00007ffd`645e26bd     MQQM!AcceptIPThread+0x6a7

07 000000aa`f07ff7d0 00007ffd`6650a9f8    

KERNEL32!BaseThreadInitThunk+0x1d

08 000000aa`f07ff800 00000000`00000000     ntdll!RtlUserThreadStart+0x28

 

0:019> r @$t0=@rdx

0:019> pt

WS2_32!WSARecv+0x19f:

00007ffd`6511175f c3              ret

0:019> dc poi(@$t0+8) LC

000001b5`880ff490  62f06110 524f494c 00000070 5a5a5a5a  .a.bLIORp…ZZZZ

000001b5`880ff4a0 0073006e 00610074 0063006e 00200065 n.s.t.a.n.c.e.

000001b5`880ff4b0  00440049 00000000 00000000 00000000  I.D………….

 

0:019> ba r1 poi(@$t0+8) ; g

Point d’arrêt 1 atteint

MQQM!CBaseHeader::SectionIsValid+0x154:

00007ffd`57b53450 7462            je     

MQQM!CBaseHeader::SectionIsValid+0x1b8 (00007ffd`57b534b4) [br=1]
 

La fonction CBaseHeader::SectionIsValid est chargée d’analyser le début d’un nouveau message, qui commence par une structure BaseHeader de la forme :

Capture d'écran de la structure BaseHeader du formulaire

Structure de l'objet BaseHeader

Les champs de messages entrants sont validés par SectionIsValid avant que le serveur n'envoie une réponse :

Capture d'écran des champs de messages

Code de désassemblage pour SectionIsValid dans MQQM.dll 

Après la validation initiale, la majeure partie de l’analyse du protocole s’effectue dans la fonction de constructionCQmPacket:: CQmPacket . Pour déclencher une vulnérabilité CVE-2023-21554, un message MSMQ peut être envoyé contenant un en-tête de section incorrect qui est mal traité. L’exemple suivant détaille le déclenchement d’une vulnérabilité à l’aide de EodHeader pour une section Eod (exactly-once-delivery).

Capture d'écran montrant le déclenchement d'une vulnérabilité à l'aide d'un en-tête EOD pour un Eod

Décompilation démontrant une vulnérabilité dans le traitement d’EodHeader

La décompilation ci-dessus montre le chemin corrigé appelant la fonction nomméeCEodHeader::GetNextSectionSafe. T Le chemin non corrigé effectue simplement l’addition de pointeurs, en utilisant les valeurs contenues dans l’en-tête, pour calculer le début de la section suivante.

La structure d’unEodHeader  n’est pas documentée, le bit indicateur de la présence d’unEodHeader dans leUserHeader est spécifié comme « réservé » dans la documentation de Microsoft, qui indique que le bit indicateur ne doit pas être activé lors de l’envoi. L’examen du désassemblage peut donner des informations sur la structure de l’en-tête :

Capture d’écran de la structure d’un en-tête

Démontage et calcul de la taille totale de la section EodHeader

Dans le désassemblage ci-dessus, le pointeur au début de EodHeader est chargé dans le registre  rdx  . On peut supposer que les premier et deuxième champs de l'en-tête décrivent des tailles d’entiers (taille de l'en-tête et taille des données, ou quelque chose de similaire). Les deux tailles plus 0xF indiquent la taille totale de la section Eod en octets. En envoyant un message avec un EodHeader dont les champs de taille correspondants sont définis sur des valeurs élevées, une écriture hors limites est déclenchée. Cela provoque une violation d’accès lorsque le OnDiskExtensionHeader  est écrit sur ce que (le programme pense) être la fin du message :

Capture d'écran de l'en-tête d'une extension

Session WinDbg indiquant une violation d'accès lors de l'écriture à la fin d'un message MSMQ mal formé

Exploitabilité

Gestion et manipulation de la mémoire

Afin d'évaluer la gravité de l'écriture hors limites obtenue par les vulnérabilités, nous avons d'abord examiné l'allocation et la gestion de la mémoire sous-jacente.

Avant qu'un paquet de messagesMSMQ ne soit traité, son contenu est copié dans une mémoire tampon allouée dans la fonction QmAcAllocatePacket . Cette fonction appelle le pilote du noyau mqac.sys viaNtDeviceIoControl.

Capture d'écran d'une fonction appelée dans le fichier mqac.sys

Décompilation de la fonction d’allocation de la mémoire tampon de paquets

Le composant du noyau renvoie une mémoire tampon partitionnée à partir de la vue cartographiée d’un fichier sur disque, stocké dans le répertoireC:\Windows\System32\msmq\storage avec une extension.mq  . Chaque fichier peut contenir jusqu’à 4 Mo et peut contenir des messages provenant de plusieurs files d’attente.

Capture d’écran du composant du noyau

Disposition de la mémoire ProcessHacker du processus MQSVC indiquant que la mémoire tampon des paquets est un mappage de fichier.

L’adresse de la mémoire tampon, ainsi qu’un identifiant de paquet aléatoire, est renvoyée à l’espace utilisateur suite à la demande d’allocation via IOCTL. Le pilote utilise le gérer pour calculer l’adresse du tampon de paquet lors du traitement des requêtes provenant de l’espace utilisateur.

Nettoyage des tas

La mémoire de sauvegarde pour les tampons vulnérables se trouve dans un fichier mappé, et donc pas dans la mémoire du processus. De plus, la mémoire affectée ne stocke aucun objet. Le fichier mappé contient uniquement le contenu des messages MSMQ ainsi que les métadonnées stockées dans le OnDiskExtension.

De plus, sans connaissance préalable de la disposition de la mémoire, il n'est pas possible de connaître le positionnement relatif du mappage de fichiers par rapport au tas du processus afin de remplacer les pointeurs d'objets. Par conséquent, afin de pouvoir exécuter du code à distance, nous avons besoin d'une méthode permettant de configurer la mémoire dans une position prévisible.

Après avoir expérimenté l'envoi de messages MSMQ légitimes à la cible, on a découvert qu'il était possible de forcer une nouvelle allocation du tas adjacente à une cartographie de fichier .mq en envoyant de nombreux messages en rafale. Les messages sont écrits séquentiellement en mémoire jusqu'au moment de leur réception et, grâce à la propriété du message MSMQ TimeToBeReceived , la libération de messages spécifiques peut être soigneusement programmée.

Capture d’écran du composant du noyau

Disposition de la mémoire du processus MQSVC montrant une nouvelle mémoire allouée à proximité d’un mappage de fichier MQ

Toutefois, il faut pour cela que l’attaquant ait accès à l’envoi de messages à au moins une file d’attente sur la cible, faute de quoi les messages seront rejetés et écrasés et n’occuperont donc pas la mémoire des paquets de manière persistante.

Dans le cadre de l’expérimentation menée, il a été constaté qu’un utilisateur non privilégié pouvait créer une file d’attente ouverte à tous pour envoyer des messages à distance, par défaut. La file d’attente est conservée indéfiniment sur le système. Bien que la plupart des utilisations modernes de MSMQ existent sous forme de composants et d’adaptateurs optionnels, des fournisseurs tels qu’Oracle, Veritas et Xerox proposent des logiciels d’entreprise qui s’appuient sur MSMQ comme dépendance principale. Le scénario de l’attaque n’est donc pas irréaliste.

Exploitez les primitives

La vulnérabilité d’accès mémoire hors limites introduit une primitive d’exploitation qui permet à un
client malveillant d’écrire unOnDiskExtensionHeader au-delà des limites de la mémoire
allouée pour le paquet.

Lors de l’évaluation d’une vulnérabilité qui permet d’écrire des valeurs dans un décalage, certaines propriétés
doivent être prises en compte :

  • Le décalage peut-il être contrôlé
  • Les valeurs écrites peuvent-elles être contrôlées

Dans le cas des vulnérabilités QueueJumper, le décalage du tampon alloué à l’écriture OOB est contrôlable, car il est calculé à l’aide de données contrôlées par le pirate. Le contenu de l’écriture OOB, cependant, a un contrôle limité.

Ici,Address représente le pointeur corrompu à la fin du message du paquet où l’en-tête OnDiskExtension sera écrit. La série d’opérations qui se produisent est la suivante :

  • La valeur 0x000000000000000C est écrite dansAddress
  • La valeur0x00000000 est écrite dans Address+0x2
  • La valeur0x0000000000000000 est écrite dans Address+0x12
  • La valeur 0x0000000000000000 est écrite dans Address+0x1A
  • La valeur 0x00000094 est écrite Address+0xE
  • La valeur0x0000 est écriteAddress+0x22
  • La valeur 0x0000 est écrite dans Address+0x62
  • memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)

LeSource utilisé dans l’appel àmemcpy ci-dessus fait référence à un objet TA_ADDRESS . La structure TA_ADDRESS définit une seule adresse de transport d’un type spécifique (par exemple, NetBIOS). La définition est la suivante :

typedef struct _TA_ADDRESS {

    USHORT AddressLength;;

    USHORT AddressType; Info;

    UCHAR Address[1];;

} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;

AddressLength

Spécifie le nombre d’octets dans une adresse du type AddressType spécifié.

AddressType

Spécifie le type d’adresse de transport.

Address

Spécifie un tableau de taille variable contenant l’adresse de transport.

Dans une session de débogage ci-dessous,TA_ADDRESS contient des données influencées par l’attaquant sous forme d’une adresse IP :

rax=0000014e1d110180 rbx=0000014e1d110180 rcx=0000014e1d110184

rdx=0000014e1ce86b10 rsi=0000014e1d110001 rdi=0000000545d7fa50

rip=00007ff843208074 rsp=0000000545d7f940 rbp=0000000545d7f980

r8=000000000000000c  r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=0000000545d7f938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000

r14=0000014e1ce86b10 r15=0000000000000000

iopl=0         nv up ei pl nz na po nc

cs=0033  ss=002b  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00000206

MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:

00007ff8`43208074 e8a5780a00      call    MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)

0:017> dc rcx

0000014e`1d110184  00010004 00000000 8620a8c0 00000000  ………. …..
 

Ci-dessus, l’objetTA_ADDRESS a une longueur de 4 , un type de1 , et une valeur de 0x8620a8c0 . En convertissant chaque octet en octet IPv4, on obtient l’adresse 192.168.32.134 , qui correspond à l’adresse source IPv4 du client.

Ce scénario permet l’écriture de données contrôlées par l’attaquant via une adresse source vers un décalage contrôlé à partir de l’allocation de paquets en mémoire. Bien que très restrictif et potentiellement peu pratique, cela pourrait théoriquement être utilisé pour contrôler avec précision les valeurs écrites en mémoire en effectuant plusieurs requêtes à partir d’adresses sources variables à des décalages de paquets dégressifs.

Attaques alternatives

En raison des nombreuses contraintes rencontrées pour parvenir à l'exécution à distance de code à l'insu de l'utilisateur, d'autres scénarios d'attaque, tels que les fuites d'informations, ont été étudiés.

Une attaque envisagée consistait à corrompre le pointeur vers une section spécifique du message afin qu'il pointe vers une mémoire hors limites, puis à récupérer le message pour lire la mémoire adjacente.

Cependant, au début de l'analyse de chaque section, la position de la section actuelle est vérifiée. Il n'est donc pas possible de tromper la logique d'analyse afin qu'elle analyse une section de données hors limites.

Un autre scénario d'attaque possible consiste à écraser l'en-tête OnDiskExtensionHeader d'un autre message afin de tromper le destinataire du message sur l'origine du message reçu. De même, il est possible d'écraser le contenu des messages destinés à des files d'attente auxquelles le pirate n'a pas accès. Pour écraser le contenu spécifique d'un message, le pirate doit disposer d'informations sur le message, telles que sa taille.

Il existe une section facultative nommée SoapHeader qui est susceptible d'accès aux données hors limites, au format suivant :

Capture d'écran d'un SoapHeader

Format de paquet SoapHeader

Il a été constaté que la mémoire utilisée pour stocker les données des paquets MSMQ n'est pas correctement effacée lorsque la mémoire tampon est vidée. Par conséquent, l'envoi d'un paquet MSMQ dont la taille est inférieure à celle d'un paquet MSMQ précédent entraîne une disposition de la mémoire contenant les données du paquet actuel suivies des données des paquets MSMQ précédemment traités.

On a découvert que le SoapHeader pouvait être utilisé pour exploiter cette caractéristique afin de divulguer des données à partir de paquets précédemment traités ou de messages stockés à proximité. Un pirate peut définir arbitrairement le BodyDataLength et exclure entièrement la section Corps de texte. Cela se traduira par un message MSMQ contenant des données potentiellement sensibles provenant de paquets MSMQ précédemment traités, sous la forme Body du SoapHeader de l'attaquant . Le chemin du code corrigé empêche ce cas d'abus, car il valide que les données de Body sont dans les limites des données du paquet MSMQ.

Le contrôle limité des contenus écrits, les écritures supplémentaires non contrôlées corrompant la mémoire adjacente, ainsi que les connaissances limitées en matière de disposition des messages se sont avérés être un obstacle majeur à l'exploitation.

Attaquer via le noyau

Au moment de l’analyse, seules les vulnérabilités de l’espace utilisateur impliquées dans le traitement initial d’un paquet de messages MSMQ ont été évaluées pour l’exploitabilité. L'analyse des vulnérabilités des variantes du noyau pourrait révéler d'autres possibilités d'exploitation. Par exemple, il est possible qu'un en-tête malformé obtienne une primitive d'écriture dans la cartographie de la mémoire du noyau du fichier .mq . Dans certains cas, les contrôles du traitement de l'espace utilisateur empêchent le noyau d'effectuer certaines opérations de post-traitement.

De plus, dans le cas des variantes du noyau, le pirate informatique a moins de contrôle direct sur le contenu des messages et opère également sur le même mappage de fichiers que l'espace utilisateur, et non dans un pool du noyau (tas). Les mesures d'atténuation, telles que KASLR, présentent également des obstacles difficiles à surmonter pour une exploitation à distance.

Détection des serveurs vulnérables

En raison de la mise en oeuvre du code corrigé, un client distant peut déterminer en toute sécurité si un système a appliqué la mise à jour. Cela peut être fait en envoyant un message MSMQ qui déclenche la vulnérabilité, mais qui ne provoque pas réellement d’accès hors limites, évitant ainsi de bloquer le processus de service. Si l’indicateur HTTP est défini dans l’UserHeader du message, un SRMPEnvelopeHeader est attendu. Dans le correctif, une vérification d’un dépassement d’entier est effectuée sur le champ DataLength multiplié par 2. Cette longueur peut être déterminée de manière à ce que le résultat de la multiplication atteigne un petit nombre égal à la taille réelle des données.

Extrait de code décompilé montrant la vérification d'un dépassement d'entier sur SRMPEnvelopeHeader DataLength

Extrait de code décompilé montrant la vérification d'un dépassement d'entier sur SRMPEnvelopeHeader DataLength

Si la cible est corrigée, la vulnérabilité provoque une exception et le serveur interrompt le traitement du message, de sorte qu'aucune réponse n'est renvoyée au client. S'il n'est pas corrigé, le serveur traitera le message normalement et enverra une réponse.

Conclusion

En raison de la localisation de la mémoire des tampons vulnérables, l'exécution de code à distance semble plus facile pour un attaquant capable d'envoyer des messages à n'importe quelle file d'attente de la cible. Dans ce scénario, il est possible d’effectuer un nettoyage afin qu’un segment de mémoire adjacent soit alloué. Le contrôle extrêmement limité des contenus en écriture pose des problèmes pour l’exploitation à distance. En raison de mesures d'atténuation telles que l'ASLR, une fuite d'informations doit également être obtenue. Il est possible qu’une seule écriture d’une constante (0xC, 0x0 obtenue grâce à la primitive) à un objet pourrait donner ce résultat, cependant, l’objet doit contenir un champ utile où les champs adjacents peuvent résister à la corruption des autres écritures. De plus, l’objet doit être alloué de manière prévisible par l’attaquant, la durée de vie de l’objet doit couvrir la durée de l’exploitation, et une action de l’objet doit être déclenchable par l’attaquant. Au cours de cette recherche, aucun objet approprié n’a été découvert.

En fin de compte, nous concluons que si l'exploitation à distance de QueueJumper n'est pas impossible, les exigences susmentionnées la rendent difficile à réaliser. Cet article de blog ne fait qu'effleurer la surface d'une spécification de message, d'un service et d'un protocole très complexes. Il convient de poursuivre les recherches sur les vulnérabilités dans l'espace utilisateur et dans les opérations des composants du noyau.

Mixture of Experts | 12 décembre, épisode 85

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