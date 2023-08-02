La vulnérabilité d’accès mémoire hors limites introduit une primitive d’exploitation qui permet à un

client malveillant d’écrire un OnDiskExtensionHeader au-delà des limites de la mémoire

allouée pour le paquet.

Lors de l’évaluation d’une vulnérabilité qui permet d’écrire des valeurs dans un décalage, certaines propriétés

doivent être prises en compte :

Le décalage peut-il être contrôlé

Les valeurs écrites peuvent-elles être contrôlées

Dans le cas des vulnérabilités QueueJumper, le décalage du tampon alloué à l’écriture OOB est contrôlable, car il est calculé à l’aide de données contrôlées par le pirate. Le contenu de l’écriture OOB, cependant, a un contrôle limité.

Ici, Address représente le pointeur corrompu à la fin du message du paquet où l’en-tête OnDiskExtension sera écrit. La série d’opérations qui se produisent est la suivante :

La valeur 0x000000000000000C est écrite dans Address

est écrite dans La valeur 0x00000000 est écrite dans Address+0x2

est écrite dans La valeur 0x0000000000000000 est écrite dans Address+0x12

est écrite dans La valeur 0x0000000000000000 est écrite dans Address+0x1A

est écrite dans La valeur 0x00000094 est écrite Address+0xE

est écrite La valeur 0x0000 est écrite Address+0x22

est écrite La valeur 0x0000 est écrite dans Address+0x62

est écrite dans memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)

Le Source utilisé dans l’appel à memcpy ci-dessus fait référence à un objet TA_ADDRESS . La structure TA_ADDRESS définit une seule adresse de transport d’un type spécifique (par exemple, NetBIOS). La définition est la suivante :

typedef struct _TA_ADDRESS {

USHORT AddressLength;;

USHORT AddressType; Info;

UCHAR Address[1];;

} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;

AddressLength

Spécifie le nombre d’octets dans une adresse du type AddressType spécifié.

AddressType

Spécifie le type d’adresse de transport.

Address

Spécifie un tableau de taille variable contenant l’adresse de transport.

Dans une session de débogage ci-dessous, TA_ADDRESS contient des données influencées par l’attaquant sous forme d’une adresse IP :

rax=0000014e1d110180 rbx=0000014e1d110180 rcx=0000014e1d110184

rdx=0000014e1ce86b10 rsi=0000014e1d110001 rdi=0000000545d7fa50

rip=00007ff843208074 rsp=0000000545d7f940 rbp=0000000545d7f980

r8=000000000000000c r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=0000000545d7f938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000

r14=0000014e1ce86b10 r15=0000000000000000

iopl=0 nv up ei pl nz na po nc

cs=0033 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00000206

MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:

00007ff8`43208074 e8a5780a00 call MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)

0:017> dc rcx

0000014e`1d110184 00010004 00000000 8620a8c0 00000000 ………. …..



Ci-dessus, l’objet TA_ADDRESS a une longueur de 4 , un type de 1 , et une valeur de 0x8620a8c0 . En convertissant chaque octet en octet IPv4, on obtient l’adresse 192.168.32.134 , qui correspond à l’adresse source IPv4 du client.

Ce scénario permet l’écriture de données contrôlées par l’attaquant via une adresse source vers un décalage contrôlé à partir de l’allocation de paquets en mémoire. Bien que très restrictif et potentiellement peu pratique, cela pourrait théoriquement être utilisé pour contrôler avec précision les valeurs écrites en mémoire en effectuant plusieurs requêtes à partir d’adresses sources variables à des décalages de paquets dégressifs.