Attention aux bases de données : utilisation abusive de Microsoft SQL Server avec SQLRecon.

Au cours de ma carrière, j’ai eu le privilège de jeter un coup d’œil derrière le voile de certaines des plus grandes entreprises du monde. D’après mon expérience, la plupart des secteurs d’activité s’appuient sur des réseaux Windows d’entreprise. En fait, je peux compter sur les doigts d’une main le nombre de fois où j’ai vu un réseau décentralisé de sécurité Zero Trust, un réseau Linux d’entreprise, un réseau macOS ou une alternative à Active Directory (FreeIPA).

Lorsque je navigue dans ces réseaux d’entreprise vastes et souvent complexes, il est courant de découvrir des serveurs Microsoft SQL Server, qui ont généralement été déployés pour soutenir une fonction de l’entreprise. Pour les lecteurs qui ne connaissent pas SQL Server, il s’agit d’un logiciel de base de données relationnelle généralement installé sur un serveur Windows. L’objectif principal de SQL Server est de stocker et de fournir des données aux applications ou aux utilisateurs.