Très proche de la faille d’exploitation zero-day : exploitation du service de streaming du noyau Microsoft.

Extrait de décompilation de FSStreamReg::PublishRx

Dans la décompilation ci-dessus, bPagesUnmapped est une variable booléenne qui est définie si FSFrameMdl::UnmapPages est appelé. Si c’est le cas, le décalage 0x1a8 de l’objet flux est récupéré et, s’il n’est pas nul, KeSetEvent est appelé dessus.

Ce décalage correspond à la mémoire hors limites et se situe dans un POOL_HEADER, la structure de données qui sépare les allocations de mémoire tampon dans le pool. Il pointe notamment vers le champ ProcessBilled, qui est utilisé pour stocker un pointeur vers l'objet _EPROCESS pour le processus « chargé » de l'allocation. Cela permet de comptabiliser le nombre d'allocations de pool qu'un processus particulier peut avoir. Toutes les allocations de pool ne sont pas « facturées » à un processus, et celles qui ne le sont pas ont le champ ProcessBilled défini sur NULL dans le POOL_HEADER. De plus, le pointeur EPROCESS stocké dans ProcessBilled est en fait XOR avec un cookie aléatoire, de sorte que ProcessBilled ne contient pas de pointeur valide.

Cela pose une difficulté, car les tampons NpFr sont chargés vers le processus appelant, et donc ProcessBilled est défini. Lors du déclenchement de la primitive d'exploit nécessaire, bPagesUnmapped sera défini sur TRUE. Si un pointeur invalide est transmis à KeSetEvent, le système se bloque. Il est donc nécessaire de s’assurer que le POOL_HEADER concerne une allocation non chargée. À ce stade, j'ai remarqué que l'objet d'enregistrement de contexte(Creg) lui-même n'était pas chargé. Toutefois, cet objet ne permet pas de contrôler le contenu de la mémoire au niveau du décalage FSFrameMdl. Les objets NpFr et Creg doivent donc être pulvérisés et séquencés correctement.