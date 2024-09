L’IA générative transforme notre façon de travailler. Pourtant, trop de gens traitent l’IA générative comme une expérience scientifique et non comme un générateur de valeur, qui aide à garantir le fonctionnement de votre informatique au bon endroit, dans la bonne quantité et au bon moment.



Alors, comment optimiser l’informatique avec l’IA générative et tirer le meilleur parti de vos investissements technologiques ? Dans cet épisode de l’AI Academy, découvrez comment booster l’informatique et votre entreprise de manière plus intelligente et plus rapide.