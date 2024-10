Qu'est-ce que l'edge computing multi-accès ?

Quelques minutes plus tard, on annonce que l'événement est annulé et vous vous retrouvez coincé parmi des milliers d'autres personnes cherchant à rejoindre rapidement les mêmes services de transport en commun.

Ce scénario pourrait sembler problématique, mais avec la bonne technologie mobile 5G, le stade peut facilement diffuser du contenu local en temps réel au public. Grâce à l'edge computing multi-accès (MEC), également appelé edge computing mobile, il est possible de communiquer en temps réel les étapes les plus sûres et les plus efficaces pour guider les gens vers leur destination, en garantissant que chacun suit son propre itinéraire.