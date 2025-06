Se concentrer sur la valeur : Dans la LPM, l’objectif global des processus opérationnels est de fournir de la valeur aux clients, plutôt que de respecter une échéance, comme c’est plus souvent le cas dans la gestion traditionnelle de portefeuille de projets. La LPM demande aux organisations de définir la notion de « valeur » et ce qu’elle implique pour l’ensemble de l’entreprise, afin que les projets répondent aux besoins spécifiques des clients et des parties prenantes.

Effectuer des livraisons progressives : Conformément aux autres compétences du Scaled Agile Framework (SAFe), la LPM suit un modèle de livraison incrémentiel, en décomposant les projets en petites parties, qui peuvent être achevées et livrées plus rapidement que les projets complets dans le cadre d’une gestion traditionnelle des portefeuilles. Ces cycles de financement et de développement plus courts réduisent les risques, permettent une prise en compte plus régulière des commentaires des clients et rendent les équipes (et les projets) plus flexibles.

Décentraliser la prise de décision : Donner aux équipes les moyens d’être plus autonomes dans la réalisation des objectifs métier favorise la productivité et la résolution créative des problèmes. Les goulots d’étranglement sont éliminés, et les backlogs réduits.

Gagner en agilité : Le fractionnement du travail en phases de sprint et la promotion de l’autonomie individuelle et de l’équipe rendent les équipes plus agiles et mieux à même de réévaluer et de redéfinir en permanence les objectifs, la stratégie et le backlog du portefeuille.

Utiliser des résultats objectifs : Les principes lean mettent l’accent sur l’obtention des résultats souhaités (création de valeur et amélioration des flux de valeur) plutôt que sur la simple réalisation d’indicateurs. Cette approche permet aux équipes d’identifier des indicateurs clés de performance (KPI) plus utiles et de mieux aligner les objectifs stratégiques sur les résultats qui maximisent la valeur client.

Réévaluer et améliorer : Dans la gestion de portefeuille traditionnelle, les feuilles de route et les objectifs métier finissent parfois par être en décalage avec les besoins du marché au fil du temps. La LPM met l’accent sur le recalibrage régulier des objectifs en s’appuyant sur les commentaires des clients et des parties prenantes. Ces boucles de rétroaction créent des garde-fous pour les politiques et les processus de financement, permettant d’atteindre plus efficacement les objectifs stratégiques.