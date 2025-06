Qu’est-ce que la budgétisation lean ?

Ce concept permet également d’augmenter le débit de production et d’améliorer la productivité des équipes pluridisciplinaires. C’est une approche souvent adoptée par les organisations qui utilisent des méthodologies agiles, car sa nature flexible et itérative s’accorde bien avec les pratiques Lean et Agile.

La budgétisation lean privilégie les flux de valeur plutôt que les projets. Un flux de valeur correspond à l’ensemble des étapes nécessaires pour livrer une solution ayant de la valeur pour les clients. Cette solution peut être un produit, un système ou un service fourni au client.

Chaque entreprise définit son flux de valeur selon ses propres conditions. Certaines entreprises considèrent qu’un flux de valeur est une équipe qui fournit une valeur spécifique aux clients. D’autres considèrent qu’il s’agit d’une solution de bout en bout dans l’ensemble de l’entreprise pour apporter de la valeur au client.

La budgétisation lean favorise l’innovation et l’amélioration continue. Elle donne aux équipes la liberté de proposer de nouvelles idées ou des retours qui pourraient bénéficier à l’entreprise. Les plans sont ajustés et réorientés en fonction des informations et données recueillies, ce qui permet une utilisation plus efficace des ressources financières.