Dans cette série de 6 articles sur le développement d’applications de microservices, nous fournissons un contexte pour définir un projet pilote cloud qui correspond le mieux aux besoins actuels et prépare une décision d’adoption cloud à long terme.

Dans la 3e partie, nous vous proposons une méthode pour mettre en œuvre vos propres projets de microservices.

Évolution d’une application existante

Nous allons maintenant approfondir la manière de tracer la voie à des parcours de développement d’applications de microservices à différentes échelles, en vue de passer éventuellement à des transformations à plus grande échelle d’applications existantes.

Bien que la création de microservices sans application préalable soit pertinente ou importante, nous sommes d’accord sur une approche « monolithique » lors de la création de microservices. En bref, cela signifie que vous créez votre application de toutes les manières possibles pour valider votre idée. Ensuite, vous appliquez les principes de cette série de blogs pour dimensionner et faire évoluer votre monolithe initial en un projet de microservice. Il n’y a aucune valeur dans la création de microservices purement architecturaux qui n’offrent pas de valeur à l’entreprise.

Il existe trois domaines à comprendre pour mettre en œuvre un projet de microservices réussi : votre entreprise, votre culture et vos compétences, et votre technologie.

Comprendre et définir les besoins de votre entreprise

Pourquoi envisagez-vous les microservices ? Pour de nombreuses entreprises, des pratiques de développement de logiciels et d’opérations plus efficaces sont nécessaires pour apporter de la valeur à l’entreprise plus rapidement et offrir une meilleure expérience utilisateur.

Avant de pouvoir comprendre l’impact d’un projet de microservices sur vos applications et votre infrastructure existantes, vous devez comprendre quels secteurs de votre entreprise évoluent trop lentement pour produire des résultats satisfaisants. Dans de nombreux cas, les systèmes d’engagement (SOE) de l’organisation sont à l’origine de ce ralentissement. Ces systèmes sont disponibles via de nombreux canaux : Web, mobiles, API, etc. La lenteur est la principale raison de passer à une architecture basée sur les microservices.

Avant de pouvoir adopter une approche orientée vers les microservices, vous et les parties prenantes de votre entreprise devez savoir ce qui n’est pas mis sur le marché assez rapidement. Quels éléments de l’application ont besoin d’améliorations et de modifications pour les rendre plus rapides ? Pour répondre à cette question, il faut savoir quelles parties du monolithe existant devraient être ciblées pour l’évolution du microservice.

Utilisez des flux d’expérience utilisateur ou des diagrammes d’architecture pour aider l’équipe à tailler rapidement des sections du monolithe existant via des annotations de type carte thermique. Par exemple, en utilisant l’échelle rouge-jaune-vert pour la priorité des points de friction, voici une archive d’application Web pour une devanture de magasin :