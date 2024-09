Perte des informations de géociblage

Comme c'est le serveur faisant autorité pour exemple.com qui émet les requêtes pour lb.exemple.net, toute fonctionnalité de routage intelligent sur l'enregistrement lb.exemple.net se basera sur l'emplacement de ce serveur, et non sur votre emplacement réel. L'option EDNS0 edns-client-subnet ne s'applique dans ce cas. Cela signifie que vous risquez d'être mal acheminé : par exemple, si vous êtes à New York et que le serveur faisant autorité pour exemple.com est en Californie, lb.exemple.net considérera que vous êtes en Californie et renverra une réponse sous-optimale pour votre situation géographique à New York. Cependant, si vous utilisez un fournisseur DNS disposant de serveurs répartis dans le monde entier, il est probable que le serveur DNS faisant autorité soit situé dans votre région, ce qui atténuera ce problème.

Il est important de noter que NS1 regroupe les enregistrements CNAME, à condition qu'ils soient tous gérés dans le système NS1. Les serveurs de noms NS1 font autorité à la fois pour l'enregistrement CNAME et pour l'enregistrement cible. Le regroupement signifie que le serveur de noms NS1 renverra la chaîne complète d'enregistrements, du CNAME à la réponse finale, en une seule réponse. Cela élimine toutes les étapes de recherche supplémentaires et vous permet d'utiliser des enregistrements CNAME, même dans une configuration imbriquée, sans pénalité de performance.

Encore mieux, NS1 prend en charge un type d'enregistrement unique appelé « Linked Record » (enregistrement lié). Il s'agit essentiellement d'un lien symbolique au sein de la plateforme, qui fonctionne comme un enregistrement ALIAS, mais avec une vitesse de résolution inférieure à la microseconde. Pour utiliser un enregistrement lié, il suffit de créer l'enregistrement cible comme vous le feriez habituellement (il peut être de n'importe quel type), puis de créer un second enregistrement qui pointe vers celui-ci et de sélectionner l'option « Linked Record ». Notez que les enregistrements liés peuvent traverser les frontières de domaine (zones) et même les frontières de compte au sein de NS1, offrant ainsi un moyen puissant d'organiser et d'optimiser la structure de vos enregistrements DNS.