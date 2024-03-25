Les langages de programmation sécurisés pour la mémoire peuvent-ils éliminer 70 % des bugs de sécurité ?

Les bogues de mémoire surviennent lorsqu'un programmeur écrit un code qui provoque un problème lié à l'accès à la mémoire. Des bogues courants se produisent avec des dépassements de tampon et des pointeurs pendants. En utilisant un langage de programmation sûr de la mémoire tel que Rust, Go, Java, Swift et Python, les développeurs ne peuvent pas créer de code qui provoque un bug de mémoire car le langage inclut des propriétés spécifiques telles que la mémoire ou la sécurité des types. Lorsque les développeurs écrivent du code dans des langages non protégés par la mémoire, tels que C et C++, ils peuvent, par inadvertance, écrire du code susceptible de provoquer des erreurs d'accès à la mémoire. Au lieu de détecter les erreurs lors de la compilation et de l'exécution, comme c' est le cas avec les langages à sécurité mémoire, les bogues se retrouvent dans la version finale et causent des problèmes de sécurité.

Si la cybersécurité se concentre souvent sur la réaction aux menaces, la réduction des risques commence par la mise en place de pratiques qui réduisent les erreurs de code susceptibles de créer des problèmes de sécurité. Google Il a été rapporté que 70 % des failles de sécurité graves sont en réalité des problèmes de sécurité de la mémoire. Les langages de programmation largement utilisés, tels que C et C++, sont souvent à l'origine de nombreux problèmes, notamment en raison d'erreurs de pointeur.

L'utilisation d'un langage à sécurité mémoire réduit considérablement, voire élimine totalement, les vulnérabilités liées à la sécurité mémoire. Cela réduit à son tour le risque lié à la cybersécurité du code final. Outre l'amélioration de la sécurité, les langages à mémoire sécurisée réduisent également les pannes et permettent aux développeurs d'accroître leur productivité car ils n'ont pas à se préoccuper des problèmes de gestion de la mémoire.