Jeter les bases de la modernisation du système ERP SAP

Avec des centaines d’implémentations de programmes S/4HANA impliquant à la fois des applications ERP SAP et de la modernisation d’infrastructure, IBM a adopté une approche clairement définie baptisée Rapid Discovery. Cette approche aide à déterminer le quoi, le pourquoi et le comment pour la modernisation SAP ERP et s’adapte à toutes les infrastructures. Que vous utilisiez l’ERP SAP sur AIX, IBM i, Linux ou Windows, l’approche reste la même. L’équipe d’experts d’IBM utilise des outils et des cadres innovants pour créer une base transformatrice composée de six ingrédients essentiels :

Modèle de capacités de l’entreprise — Accord sur la hiérarchie des processus métier qui définit la portée de de l’implémentation de l’ERP tout en définissant les exigences métier dans les processus métier à mettre en place. Modèlede gouvernance : structure, cadre des exigences et modèle opérationnel clairs pour la supervision et la mise en œuvre des programmes, y compris les rôles clés, les responsabilités et l’autorité en matière de prise de décision. Valeur métier — Analyse financière justifiant la transformation, qui quantifie les avantages tangibles du programme et les compare aux coûts d’implémentation Feuille de route d’implémentation :explication claire des décisions architecturales clés, de l’étendue des services, de la stratégie de données et de la feuille de route d’implémentation pour la transformation Alignement des dirigeants :Alignement des dirigeants de l'ensemble de l'entreprise sur les objectifs, les priorités, la voie à suivre, les responsabilités et les avantages commerciaux de la transformation. Cadre de durabilité — Alignement des objectifs de durabilité sur la stratégie ERP globale afin de permettre un accès à une source d’information unique pour les exigences réglementaires

Dans le cadre de Rapid Discovery, nous aidons également les clients à résoudre les problèmes liés aux outils suivants :

Architecture Enterprise moderne : concevez l'architecture d'Enterprise du futur, y compris l'orientation stratégique pour la rationalisation des applications et la stratégie RISE ou non RISE cloud.

Données et analytique — Déterminer les réalités actuelles de la préparation des données et développer une stratégie optimisée de données et d'analytique pour soutenir et utiliser le déplacement vers SAP S/4HANA.

Sécurité et contrôles— Définissez l'architecture de sécurité et de contrôle après avoir consulté les niveaux de maturité actuels.

Gestion du changement— Découvrir et comprendre les opportunités et les impacts de la gestion du changement organisationnel liés à la Transformation ERP et développer une approche de haut niveau pour déverrouiller l'adoption par les utilisateurs et la réalisation de la valeur.

Ce processus de découverte bien défini pour la modernisation SAP ERP vous aide à évaluer votre environnement SAP ERP actuel, à définir votre futur état et à vous aligner sur le cas d’affaires, le modèle opérationnel et une architecture d’entreprise moderne. Si vous souhaitez en savoir plus, découvrez IBM Cloud for SAP modernisation.