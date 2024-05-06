Jeter les bases de la modernisation du système ERP SAP

Les programmes de modernisation réussis du système SAP ERP commencent par un alignement organisationnel clair sur les résultats souhaités et la valeur commerciale attendue, le périmètre de bout en bout et la feuille de route. Cet alignement est critique pour les entreprises qui gèrent leurs opérations principales sur SAP ECC depuis des années. Il les aide à déterminer où commencer leurs initiatives de modernisation et comment établir des priorités, organiser et planifier pour voir la valeur de cet investissement.
Pour élaborer ce plan stratégique, les entreprises ont besoin d'une base de données qui leur permette de déplacer dans les décisions de Transformation critique basées sur SAP S/4HANA en ce qui concerne les personnes, les processus, l'architecture d'entreprise et la Technologie de nouvelle génération.
Avec des centaines d’implémentations de programmes S/4HANA impliquant à la fois des applications ERP SAP et de la modernisation d’infrastructure, IBM a adopté une approche clairement définie baptisée Rapid Discovery. Cette approche aide à déterminer le quoi, le pourquoi et le comment pour la modernisation SAP ERP et s’adapte à toutes les infrastructures. Que vous utilisiez l’ERP SAP sur AIX, IBM i, Linux ou Windows, l’approche reste la même. L’équipe d’experts d’IBM utilise des outils et des cadres innovants pour créer une base transformatrice composée de six ingrédients essentiels :
Dans le cadre de Rapid Discovery, nous aidons également les clients à résoudre les problèmes liés aux outils suivants :
Ce processus de découverte bien défini pour la modernisation SAP ERP vous aide à évaluer votre environnement SAP ERP actuel, à définir votre futur état et à vous aligner sur le cas d’affaires, le modèle opérationnel et une architecture d’entreprise moderne. Si vous souhaitez en savoir plus, découvrez IBM Cloud for SAP modernisation.