IBM SkillsBuild : Neuf cours gratuits sur l’IA pour booster votre carrière en 2025

Malgré ce besoin croissant, le fossé des compétences continue de se creuser. Un nouveau rapport de l’IBM Institute for Business Value (IBV) révèle que 47 % des dirigeants estiment que leurs équipes n’ont pas les compétences nécessaires pour mettre à l’échelle l’IA de manière efficace.

Pour aider les salariés à évoluer dans un paysage en pleine transformation, il est essentiel de leurs proposer des formations accessibles, gratuites et développées par des experts. Ces formations doivent leur donner la possibilité d’acquérir des compétences numériques reconnues par le marché. Les cours proposés , d’une durée maximale de 2 heures chacun, sont conçus pour les personnes de tous niveaux. Ils visent à aider les salariés à acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans un monde dominé par l’intelligence artificielle (IA).

1 – Introduction à l’Intelligence Artificielle (1 heure 15) Ce cours vous présente l’histoire de l’IA et son rôle dans la mise en valeur des données non structurées. Vous découvrirez comment l’IA a transformé l’analyse des données et la formation autonome en moins d’un siècle.

2 – L’éthique de l’IA (1 heure et 45 minutes) Dans ce cours, vous explorerez les cinq piliers de l’éthique de l’IA : équité, robustesse, explicabilité, transparence et respect de la vie privée. Vous découvrirez leur importance dans la création de systèmes d’IA dignes de confiance à travers des exemples du monde réel.

3 – Maîtriser l’art du prompting : comment rédiger des invites efficaces pour les modèles de langage d’IA (1 heure) Vous apprendrez à créer des prompts pour des itinéraires de voyage et des listes de musiques personnalisées.

4 – Comment améliorer la rédaction de votre CV à l’aide de l’IA générative (40 minutes) : Dans ce cours basé sur des activités, vous réaliserez une activité guidée qui vous montrera comment coécrire ou mettre à jour votre CV à l’aide de l’IA générative.

5 – Introduction à l’IA générative en action (1,5 heure) Ce cours explique le fonctionnement de l’IA générative, l’évolution de l’apprentissage automatique et la formation des modèles de fondation. Il est idéal pour les apprenants qui n’ont pas de formation technique et qui souhaitent améliorer leur compréhension de l’IA générative pour faire progresser leur carrière dans divers secteurs.

6 – L’Intelligence Artificielle en pratique (40 minutes) Découvrez comment l’IA résout des problèmes partout, qu’il s’agisse de communiquer avec des chatbots, de piloter des voitures autonomes ou de résoudre des problèmes mondiaux complexes.

7 – Apprentissage automatique et apprentissage en profondeur (Machine Learning and Deep Learning : (2 heures) : Dans ce cours, vous explorerez comment les machines apprennent et font des prédictions basées sur des preuves, y compris les systèmes d’IA inspirés par le cerveau humain qui résolvent des problèmes complexes.

8 – Votre avenir dans le domaine de l’IA : le marché de l’emploi : (1 heure) Vous envisagez une carrière dans l’IA ? Ce cours couvre le marché de l’emploi dans le domaine de l’IA en pleine croissance, les compétences clés pour réussir, et les points de vue de professionnels sur la façon dont ils ont commencé, ainsi que des ressources pour vous aider à lancer votre carrière.

9 – Traitement automatique du langage naturel et vision par ordinateur : (1 heure 30) : Découvrez comment les systèmes d’intelligence artificielle peuvent comprendre le langage, reconnaître des images et créer des œuvres d’art. Vous explorerez la théorie derrière le traitement du langage naturel et de la vision et verrez comment ces technologies alimentent des outils tels que les chatbots et l’analyse d’images.

Porté par cet élan de l’IA, Konexio, Inco, Hello Charly et Simplon nous ont rejoint cette année pour rendre l’IA accessible à tous et permettre à chacun de se dessiner un avenir professionnel.

Alors que l’intelligence artificielle (IA) continue de façonner l’avenir du travail, il est plus que jamais important d’investir dans ses compétences pour rester compétitif. Pour répondre à ce défi, IBM s’est engagé à former deux millions d’apprenants à l’IA d’ici à la fin de 2026 en proposant des cours d’IA gratuits par l’intermédiaire IBM SkillsBuild.