Le meilleur pari des entreprises pour l’avenir : sécuriser l’IA générative

La sécurité peut contribuer à instaurer la confiance dans les cas d’utilisation de l’IA générative. Pour réaliser cette synergie, les organisations doivent adopter une approche de village. La conversation doit aller au-delà des parties prenantes IS et IT et impliquer la stratégie, le développement de produits, les risques, la chaîne d’approvisionnement et l’engagement client.

Ces technologies étant à la fois transformatrices et perturbatrices, la gestion de l’IA et des actifs d’IA générative de l’organisation nécessite une collaboration entre la sécurité, la technologie et les opérations.

Un partenaire technologique peut jouer un rôle clé. L’utilisation de l’étendue et de la profondeur de l’expertise des partenaires technologiques dans le cycle de vie des menaces et dans l’ensemble de l’écosystème de la sécurité peut être un atout inestimable. En fait, l’étude d’IBM révèle que plus de 90 % des organisations interrogées sont habilitées à proposer leurs solutions de sécurité pour l’IA générative par l’intermédiaire d’un produit tiers ou d’un partenaire technologique. Lorsqu’il s’agit de choisir un partenaire technologique pour répondre à leurs besoins de sécurité de l’IA générative, les organisations interrogées ont déclaré ce qui suit :

76 % recherchent un partenaire qui les aide à établir un chiffrage des coûts convaincant avec un solide retour sur investissement.

58 % recherchent des conseils sur une stratégie globale et une feuille de route.

76 % recherchent des partenaires susceptibles de faciliter la formation, le partage et le transfert de connaissances.

75 % choisissent des partenaires qui peuvent les guider dans le contexte en constante évolution de la conformité juridique et réglementaire.

L’étude montre clairement que les organisations reconnaissent l’importance de la sécurité pour leurs innovations en matière d’IA, mais qu’elles tentent encore de comprendre la meilleure façon d’aborder la révolution IA. L’établissement de relations pouvant guider, conseiller et soutenir techniquement ces efforts est une prochaine étape cruciale vers une IA générative protégée et fiable. En plus de partager des informations clés sur les perceptions et les priorités des dirigeants, IBM et AWS ont inclus un guide d’action avec des recommandations pratiques pour faire passer votre stratégie de sécurité de l’IA générative au niveau supérieur.