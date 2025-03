De la donnée au passage à l’échelle de l’intelligence artificielle générative !

La « genAI » doit être capable de s’adapter rapidement aux changements et aux nouvelles demandes. « Data Fabric » et « Data Mesh » favorisent l’agilité des données en permettant aux organisations de réagir rapidement aux changements et aux besoins en matière de données. Grâce à ces approches, la « genAI » peut exploiter des données mises à jour en temps réel et s’adapter en conséquence pour fournir des résultats pertinents et à jour.

En combinant « Data Fabric » et « Data Mesh » avec la « genAI », les organisations peuvent tirer parti de l’AI pour générer de nouveaux contenus et voir émerger des solutions innovantes dans divers domaines d’autant plus que l’entreprise sait capitaliser sur ses propres données. Je ne veux pas mettre la transformation de l’entreprise autour de la Data comme un pré requis à l’introduction et la mise à l’échelle de la « genAI » mais il n’en demeure pas moins que si nous souhaitons avoir un système performant, qui tire partie du trésor qu’est la Data de l’entreprise, il est primordial de fournir aux équipes qui vont mettre le « genAI » à l’échelle des données accessibles, de qualité, en grand nombre et en temps réel.

Retrouvez moi sur les réseaux sociaux pour échanger sur ces sujets sur LinkedIn