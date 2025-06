Le SIEM (Security information and event management) a évolué pour inclure des analyses avancées telles quel'analyse des comportements utilisateurs (UBA), les informations de flux de réseau et l'intelligence artificielle (IA) pour accélérer la détection et s'intégrer en toute fluidité aux plateformes d'orchestration de la sécurité, d'automatisation et de réponse (SOAR) pour la réponse aux incidents et la résolution de ceux-ci. Le SIEM peut être renforcé par des services de conseil et des services gérés pour aider à l'élaboration d'un programme de gestion des menaces, à la gestion des politiques et à l'augmentation du personnel de sécurité.