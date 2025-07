VPS Singapour

Développée afin d’encourager l’adoption de bonnes pratiques de sécurité et de gestion des risques pour le cloud computing tout en augmentant la transparence et la responsabilité des FSC, la norme MTCS (Multi-Tier Cloud Security) Singapore Standard (SS) 584 est la première norme au monde de sécurité du cloud à couvrir plusieurs niveaux de sécurité du cloud.

IBM est un partenaire certifié MTCS niveau 3 pour IBM Cloud avec un modèle IaaS qui s’étend à des produits tels que les serveurs bare metal, les serveurs virtuels (privés et publics), les modules de sécurité matérielle et VMware vSphere on IBM Cloud.