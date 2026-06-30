Ensemble, nous cultivons une culture d’excellence, de collaboration et d’amélioration continue. Nous pensons qu’un feedback franc est indispensable pour aider nos collaborateurs à développer leurs compétences et à améliorer leurs performances, deux conditions essentielles à notre capacité à nous transformer et à évoluer. Notre stratégie de développement de la performance établit un cadre clair : chaque IBMer sait ce que l’on attend de lui, comment sa performance est évaluée au regard de ces attentes et ce qu’il doit faire pour progresser, dans une logique de cohérence et de transparence.

Nous transformons et développons en continu nos talents en combinant recrutement fondé sur les compétences et apprentissage avancé, afin de bâtir une entreprise centrée sur l’IA. En 2025, nous avons concentré nos efforts sur le renforcement des compétences dans des domaines clés comme le conseil et l’expertise technique, tout en augmentant nos capacités sur des marchés et dans des workflows stratégiques. Nous nous engageons à accompagner la montée en compétences et la reconversion de nos équipes, avec un accent particulier sur l’expertise IA. Nos plateformes numériques d’apprentissage et de gestion de carrière sont conçues pour offrir aux collaborateurs les ressources dont ils ont besoin afin de développer des compétences stratégiques et de faire évoluer leur carrière. Nous cherchons à aider chaque collaborateur à développer de nouvelles capacités et à favoriser sa mobilité professionnelle tout au long de son parcours.