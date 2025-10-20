Dons et bénévolat

En 1931, Thomas J. Watson, premier PDG d’IBM, a déclaré que le « devoir envers la communauté » était un impératif pour les personnes travaillant chez IBM. Bien que l’objectif stratégique de notre entreprise ait évolué et qu’il poursuivra son évolution pour aider le monde à mieux fonctionner, la culture et les valeurs d’IBM ont été préservées.



Les membres d’IBM s’engagent à participer à des initiatives ciblées par le biais de nos programmes de bénévolat qui s’alignent sur nos domaines prioritaires d’éducation et d’innovation sociale. IBM dispose également d’un programme complet et mondial de dons qui nous permet de fournir l’expertise, la technologie et le financement nécessaires pour soutenir ces priorités et avoir un impact significatif sur ceux qui en ont le plus besoin. Dans le cadre de ce programme, les membres d’IBM sont encouragés à prendre du temps pour faire du bénévolat, avec des congés payés et des récompenses pour leur engagement.