Énergie et émissions

L’empreinte de l’IA dépend de facteurs interdépendants : architecture des modèles, méthodes d’entraînement, orchestration des workloads, performance du matériel et matériaux utilisés pour fabriquer les puces. Comme ces éléments sont liés, aucune action isolée ne suffit. C’est pourquoi nous concevons les systèmes d’IA dans leur ensemble, en appliquant différentes techniques d’efficacité et nos propres innovations afin de limiter les calculs inutiles et d’utiliser l’infrastructure au mieux. Nos modèles Granite ouverts, performants et fiables s’appuient sur des architectures hybrides et des techniques de mixture of experts pour offrir une précision élevée avec des besoins mémoire nettement réduits. Les modèles dimensionnés au juste besoin permettent aux entreprises de sélectionner le plus petit modèle capable de répondre aux exigences de performance de chaque tâche.



Le déploiement de modèles dimensionnés au juste besoin sur des plateformes d’IA ouvertes et évolutives permet d’exécuter les workloads sur l’infrastructure la plus adaptée, sur site ou dans le cloud. Par nos contributions à l’écosystème open source et nos plateformes d’IA d’entreprise, comme Red Hat OpenShift AI et Red Hat AI Inference, nous contribuons à améliorer l’efficacité de l’entraînement et de l’inférence à grande échelle. Au niveau de l’infrastructure, des systèmes comme IBM® Power11, LinuxONE5 et IBM z17, équipés du processeur Telum II et de technologies innovantes de refroidissement et de routage, offrent un débit d’IA élevé avec une consommation énergétique réduite.Associés à l’accélérateur Spyre, ces systèmes étendent encore les gains de performance tout en améliorant l’efficacité énergétique pour les workloads d’IA exigeants.



En optimisant ensemble les modèles, les plateformes et le matériel, nous améliorons l’efficacité de l’IA, avec davantage de débit par système et par unité d’énergie. Cette efficacité de pile complète permet aux systèmes d’IA de monter en charge tout en soutenant la gestion environnementale et la résilience opérationnelle à long terme.