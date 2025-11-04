IBM Z Application Performance Management Connect (IBM Z APM Connect) génère des signaux de télémétrie de traçage à partir des transactions qui circulent dans les différents sous-systèmes z/OS.
IBM Z APM Connect aide les clients à obtenir une observabilité complète des applications de bout en bout et à isoler plus rapidement les problèmes qui peuvent avoir un impact sur les transactions critiques des clients en fournissant des signaux de télémétrie de traçage à partir des sous-systèmes z/OS vers des plateformes d’observabilité à l’échelle de l’entreprise via l’utilisation d’OpenTelemetry.
En traçant le flux de l’application hybride entre le cloud public et le mainframe, vous pouvez éliminer les zones mortes d’IBM Z dans votre stratégie d’observabilité à l’échelle de l’entreprise.
Grâce à OpenTelemetry, les signaux de télémétrie provenant de z/OS peuvent être transmis à plusieurs plateformes d’observabilité.
La visibilité de bout en bout vous permet de réduire la fréquence et le temps consacrés à des enquêtes de crise inefficaces en identifiant et en résolvant plus rapidement les problèmes liés à l’application.
Les solutions d’observabilité offrent une visibilité, un contrôle et une automatisation de vos applications de cloud hybride afin de garantir des performances optimales et une utilisation efficace des ressources. IBM Z APM Connect fournit des données de télémétrie de trace z/OS à ces outils et étend la visibilité des applications au mainframe de manière optimale pour une performance légère.
OpenTelemetry a rapidement gagné en popularité par sa mission visant à fournir un cadre d’observabilité indépendant des fournisseurs qui aide à générer, traiter et distribuer des données de télémétrie. IBM Z APM Connect peut générer et exporter des traces conformes à l’OpenTelemetry Protocol (OTLP) pour les intégrer dans n’importe quel collecteur OpenTelemetry.
Avec le développement rapide d’applications hybrides complexes couvrant les appareils mobiles, les environnements de cloud public et sur site, disposer d’une vision centrée sur l’application est plus que jamais essentiel pour isoler rapidement les problèmes d’application qui affectent les clients et éviter d’avoir recours à des réunions de crise inefficaces pour trier les problèmes.
Pour de nombreuses organisations, la complexité des applications est telle qu’elle dépasse les capacités des équipes d’ingénieurs et d’informaticiens talentueux. Avec de nombreuses parties prenantes impliquées, l’intervention rapide des spécialistes compétents est essentielle pour préserver la qualité du service. Avec une visibilité unifiée montrant les performances de l’application de bout en bout, tout le monde a accès à des informations détaillées pour diagnostiquer et corriger les problèmes critiques en quelques minutes, et non plus en plusieurs heures ou plusieurs jours.
Ce qui était auparavant une boîte noire mainframe s’est transformé en plusieurs couches de visibilité à mesure que les transactions transitent entre sous-systèmes z/OS. Grâce au contexte des performances au niveau des transactions, les experts en la matière disposent d’informations leur permettant d’agir rapidement. Une meilleure communication se traduit par des délais plus courts pour résoudre ou éviter les problèmes.
Découvrir IBM Z Application Performance Management Connect. Programmez un entretien gratuit de 30 minutes avec un représentant IBM Z.