Un connecteur qui fournit des informations de traçage de transactions à partir de sous-systèmes z/OS vers des solutions d’observabilité à l’échelle de l’entreprise grâce à OpenTelemetry

IBM Z Application Performance Management Connect (IBM Z APM Connect) génère des signaux de télémétrie de traçage à partir des transactions qui circulent dans les différents sous-systèmes z/OS.

IBM Z APM Connect aide les clients à obtenir une observabilité complète des applications de bout en bout et à isoler plus rapidement les problèmes qui peuvent avoir un impact sur les transactions critiques des clients en fournissant des signaux de télémétrie de traçage à partir des sous-systèmes z/OS vers des plateformes d’observabilité à l’échelle de l’entreprise via l’utilisation d’OpenTelemetry.

Avantages
Bénéficiez d’une visibilité du cloud au mainframe

En traçant le flux de l’application hybride entre le cloud public et le mainframe, vous pouvez éliminer les zones mortes d’IBM Z dans votre stratégie d’observabilité à l’échelle de l’entreprise.
Des capacités d’intégration sur plusieurs plateformes d’observabilité

Grâce à OpenTelemetry, les signaux de télémétrie provenant de z/OS peuvent être transmis à plusieurs plateformes d’observabilité.
Réduisez le temps de résolution des problèmes liés aux applications hybrides

La visibilité de bout en bout vous permet de réduire la fréquence et le temps consacrés à des enquêtes de crise inefficaces en identifiant et en résolvant plus rapidement les problèmes liés à l’application.
Fonctionnalités
Étendez la visibilité des plateformes d’observabilité pour inclure les actifs exécutés via z/OS

Les solutions d’observabilité offrent une visibilité, un contrôle et une automatisation de vos applications de cloud hybride afin de garantir des performances optimales et une utilisation efficace des ressources. IBM Z APM Connect fournit des données de télémétrie de trace z/OS à ces outils et étend la visibilité des applications au mainframe de manière optimale pour une performance légère.
Exploitez OpenTelemetry pour une intégration fluide

OpenTelemetry a rapidement gagné en popularité par sa mission visant à fournir un cadre d’observabilité indépendant des fournisseurs qui aide à générer, traiter et distribuer des données de télémétrie. IBM Z APM Connect peut générer et exporter des traces conformes à l’OpenTelemetry Protocol (OTLP) pour les intégrer dans n’importe quel collecteur OpenTelemetry.
Tracez l’intégralité des transactions clients critiques dans les applications hybrides

Avec le développement rapide d’applications hybrides complexes couvrant les appareils mobiles, les environnements de cloud public et sur site, disposer d’une vision centrée sur l’application est plus que jamais essentiel pour isoler rapidement les problèmes d’application qui affectent les clients et éviter d’avoir recours à des réunions de crise inefficaces pour trier les problèmes.
Comblez le fossé entre les diverses parties prenantes, y compris les opérations IBM Z

Pour de nombreuses organisations, la complexité des applications est telle qu’elle dépasse les capacités des équipes d’ingénieurs et d’informaticiens talentueux. Avec de nombreuses parties prenantes impliquées, l’intervention rapide des spécialistes compétents est essentielle pour préserver la qualité du service. Avec une visibilité unifiée montrant les performances de l’application de bout en bout, tout le monde a accès à des informations détaillées pour diagnostiquer et corriger les problèmes critiques en quelques minutes, et non plus en plusieurs heures ou plusieurs jours.
Obtenez le contexte de vos sous-systèmes et environnements z/OS critiques

Ce qui était auparavant une boîte noire mainframe s’est transformé en plusieurs couches de visibilité à mesure que les transactions transitent entre sous-systèmes z/OS. Grâce au contexte des performances au niveau des transactions, les experts en la matière disposent d’informations leur permettant d’agir rapidement. Une meilleure communication se traduit par des délais plus courts pour résoudre ou éviter les problèmes.

Vidéo de démo

Intégration d’IBM Z APM Connect dans AppDynamics ​ Regardez une vidéo de démonstration montrant l’intégration entre IBM Z APM Connect et AppDynamics dans le scénario où un propriétaire d’application reçoit une alerte indiquant que l’application gérée présente un problème opérationnel.
Étapes suivantes

Découvrir IBM Z Application Performance Management Connect. Programmez un entretien gratuit de 30 minutes avec un représentant IBM Z.

 Explorer la documentation du produit
