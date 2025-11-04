Pour de nombreuses organisations, la complexité des applications est telle qu’elle dépasse les capacités des équipes d’ingénieurs et d’informaticiens talentueux. Avec de nombreuses parties prenantes impliquées, l’intervention rapide des spécialistes compétents est essentielle pour préserver la qualité du service. Avec une visibilité unifiée montrant les performances de l’application de bout en bout, tout le monde a accès à des informations détaillées pour diagnostiquer et corriger les problèmes critiques en quelques minutes, et non plus en plusieurs heures ou plusieurs jours.