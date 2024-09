Les capacités clés et les fonctions avancées comprennent la mise en réseau et l'automatisation, ainsi que l'amélioration de l'intégration de l'entreprise, de la création de valeur pour le client et de la facilité d'utilisation. L'automatisation des systèmes et des réseaux répond à la volonté constante d'améliorer la disponibilité informatique. Au fur et à mesure que les besoins d'expansion du réseau augmentent, comme l'ajout d'appareils mobiles, la nécessité d'une solution complète de gestion du réseau devient de plus en plus importante.