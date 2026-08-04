IBM webMethods Integration Flow Pilot

Développement d’intégrations assisté par l’IA à l’échelle sans compromettre la gouvernance

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Illustration 3D abstraite représentant des blocs arrondis empilés de couleur bleue, blanche et jaune, reliés par des chemins fluides en forme de ruban

Présentation

Créez des intégrations à l’aide de votre IA de confiance

Flow Pilot intègre le développement assisté par l’IA dans les workflows déjà utilisés par les équipes d’intégration, ce qui leur permet de créer et de maintenir plus rapidement leurs webMethods Flow Services.

Utilisez IBM Bob, Claude ou d’autres assistants d’IA approuvés par l’entreprise qui s’alignent sur sa stratégie, sa sécurité et ses politiques de gouvernance, sans vous enfermer dans l’expérience native d’un seul fournisseur.

Fonctionnalités

Livraison d’intégrations gouvernée et alimentée par l’IA

Travaillez avec IBM Bob, Claude ou d’autres assistants d’IA approuvés par l’entreprise qui s’alignent sur sa stratégie en matière d’IA, sa sécurité et ses politiques de gouvernance.

Illustration représentant la stratégie en matière d’IA, la sécurité et la gouvernance avec IBM webMethods Flow Pilot

Utilisez des prompts en langage naturel pour créer et améliorer vos webMethods Flow Services, permettant ainsi aux développeurs de passer plus rapidement de l’intention d’intégration à la mise en œuvre.

Illustration représentant les webMethods Flow Services

Utilisez Flow Script pour rendre la logique d’intégration plus lisible, plus compatible avec le contrôle de version et plus facile à examiner, à comparer et à maintenir.

Réseau de blocs modulaires empilés, reliés par de fines lignes, représentant la logique d’intégration avec Flow Script

Intégrez dès les premières étapes du workflow de développement des directives relatives à la dénomination, à la journalisation, à la gestion des erreurs et à la réutilisabilité des modèles afin d’améliorer la cohérence entre les équipes.

Illustration bleue représentant l’application des normes avec Flow Pilot

Créez de la documentation, des descriptions de paramètres, des diagrammes de flux et des scénarios de test directement à partir de la logique d’intégration afin de réduire les efforts manuels.

Arrière-plan représentant des technologies d’innovation d’entreprise futuristes avec un cube 3D isométrique Rendu 3D

Cas d’usage

Transformez les demandes d’intégration en résultats concrets

Éliminez plus rapidement les retards d’intégration

Aidez les développeurs à créer et à améliorer plus rapidement les Flow Services grâce à la création assistée par l’IA au sein de workflows de développement familiers.
Modernisez vos parcs webMethods existants

Améliorez la manière dont les Flow Services existants sont conçus et maintenus sans perturber les investissements actuels dans Integration Server.
Normalisez le développement au sein des centres d’excellence (COE)

Aidez les architectes et les responsables des centres d’excellence à promouvoir des pratiques de développement cohérentes entre les équipes, les projets et les modèles d’intégration à réutiliser.
Réduisez la dette de documentation et de tests

Maintenez la documentation et les actifs de test plus proches de la logique d’intégration réelle, ce qui réduit les efforts manuels et les supports obsolètes.
Déployez le développement assisté par l’IA en toute sécurité

Intégrez l’IA dans la livraison des intégrations tout en conservant les pratiques d’examen, les normes et les contrôles tout au long du développement des Flow Services.
Passer à l’étape suivante

Accélérez le développement des intégrations grâce au langage naturel.

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