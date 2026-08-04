IBM webMethods Integration Flow Pilot

Flow Pilot intègre le développement assisté par l’IA dans les workflows déjà utilisés par les équipes d’intégration, ce qui leur permet de créer et de maintenir plus rapidement leurs webMethods Flow Services.

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