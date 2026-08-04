IBM webMethods Integration Flow Pilot

Développement d’intégrations assisté par l’IA à l’échelle sans compromettre la gouvernance
Créez des intégrations à l’aide de votre IA de confiance
Flow Pilot intègre le développement assisté par l’IA dans les workflows déjà utilisés par les équipes d’intégration, ce qui leur permet de créer et de maintenir plus rapidement leurs webMethods Flow Services.
Utilisez IBM Bob, Claude ou d’autres assistants d’IA approuvés par l’entreprise qui s’alignent sur sa stratégie, sa sécurité et ses politiques de gouvernance, sans vous enfermer dans l’expérience native d’un seul fournisseur.
Livraison d’intégrations gouvernée et alimentée par l’IA
Travaillez avec IBM Bob, Claude ou d’autres assistants d’IA approuvés par l’entreprise qui s’alignent sur sa stratégie en matière d’IA, sa sécurité et ses politiques de gouvernance.
Utilisez des prompts en langage naturel pour créer et améliorer vos webMethods Flow Services, permettant ainsi aux développeurs de passer plus rapidement de l’intention d’intégration à la mise en œuvre.
Utilisez Flow Script pour rendre la logique d’intégration plus lisible, plus compatible avec le contrôle de version et plus facile à examiner, à comparer et à maintenir.
Intégrez dès les premières étapes du workflow de développement des directives relatives à la dénomination, à la journalisation, à la gestion des erreurs et à la réutilisabilité des modèles afin d’améliorer la cohérence entre les équipes.
Créez de la documentation, des descriptions de paramètres, des diagrammes de flux et des scénarios de test directement à partir de la logique d’intégration afin de réduire les efforts manuels.
Transformez les demandes d’intégration en résultats concrets
Aidez les développeurs à créer et à améliorer plus rapidement les Flow Services grâce à la création assistée par l’IA au sein de workflows de développement familiers.
Améliorez la manière dont les Flow Services existants sont conçus et maintenus sans perturber les investissements actuels dans Integration Server.
Aidez les architectes et les responsables des centres d’excellence à promouvoir des pratiques de développement cohérentes entre les équipes, les projets et les modèles d’intégration à réutiliser.
Maintenez la documentation et les actifs de test plus proches de la logique d’intégration réelle, ce qui réduit les efforts manuels et les supports obsolètes.
Intégrez l’IA dans la livraison des intégrations tout en conservant les pratiques d’examen, les normes et les contrôles tout au long du développement des Flow Services.