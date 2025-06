Les entreprises de télécommunications excellent dans le domaine de la connectivité. De l’ère des lignes fixes et de la télévision par câble à nos jours, leur succès a toujours reposé sur leur capacité à connecter leurs clients au monde entier de manière fiable, interactive et rentable. Aujourd’hui, la priorité est donnée au déploiement rapide et efficace de la 5G, soutenu par d’importants investissements dans des technologies et des infrastructures de pointe. Pour créer des services 5G exceptionnels, elles doivent adopter une approche stratégique de l’intégration, en améliorant la connexion des systèmes, des applications et des données afin de stimuler l’innovation.