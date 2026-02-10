Les équipes de RH gèrent les workflows essentiels du cycle de vie des employés, notamment l’intégration, les avis, la formation, la paie et la conformité, mais ces processus s’étendent souvent sur plusieurs plateformes déconnectées. La saisie manuelle des données crée des erreurs, ralentit l’intégration et augmente les risques en matière de conformité. Les employés sont confrontés à des expériences incohérentes sur les différents points de contact des RH.

IBM Webmethods Hybrid Integration offre une couche d’intégration unifiée pour les RH, permettant un échange sécurisé et en temps réel de données entre Workday, SAP SuccessFactors, les systèmes de paie, les plateformes d’identité et les prestataires d’avantages sociaux. Les workflows automatisés réduisent les charges administratives, garantissent des dossiers d’employés précis et offrent des expériences cohérentes et conformes à l’ensemble des opérations de RH mondiales.