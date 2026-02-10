Intégrez les systèmes RH, de paie et d’avantages sociaux pour automatiser les tâches liées au cycle de vie des employés et leur offrir une expérience cohérente et conforme
Les équipes de RH gèrent les workflows essentiels du cycle de vie des employés, notamment l’intégration, les avis, la formation, la paie et la conformité, mais ces processus s’étendent souvent sur plusieurs plateformes déconnectées. La saisie manuelle des données crée des erreurs, ralentit l’intégration et augmente les risques en matière de conformité. Les employés sont confrontés à des expériences incohérentes sur les différents points de contact des RH.
IBM Webmethods Hybrid Integration offre une couche d’intégration unifiée pour les RH, permettant un échange sécurisé et en temps réel de données entre Workday, SAP SuccessFactors, les systèmes de paie, les plateformes d’identité et les prestataires d’avantages sociaux. Les workflows automatisés réduisent les charges administratives, garantissent des dossiers d’employés précis et offrent des expériences cohérentes et conformes à l’ensemble des opérations de RH mondiales.
Automatisez l’approvisionnement, la configuration de la paie, la création d’accès et l’attribution des appareils dans les systèmes RH et informatiques.
Synchronisez les plateformes de RH, de paie et d’identité pour garantir la cohérence des données sur tous les systèmes destinés aux employés.
Suivez les changements, maintenez des workflows sécurisés et assurez la conformité du personnel mondial grâce à des intégrations gouvernées.
Reliez les processus RH de bout en bout afin que les employés bénéficient de mises à jour plus rapides, d’une rémunération précise et d’une assistance fluide.
Découvrez comment IBM webMethods Hybrid Integration permet aux équipes de RH d’automatiser les workflows du cycle de vie, de réduire les erreurs et d’améliorer l’expérience des employés.