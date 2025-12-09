Intégrez les systèmes ERP, de facturation, CRM et de paiement pour rationaliser les finances, améliorer la précision et garantir la conformité
Les responsables financiers sont confrontés à la complexité croissante des opérations mondiales. Des plateformes ERP, CRM, de facturation et de paiement déconnectées entraînent des rapprochements manuels, des retards dans la production de rapports et une visibilité limitée sur les liquidités. Ces inefficacités ralentissent non seulement la prise de décision, mais augmentent aussi le risque d’erreurs, de fuites de revenus et de non-respect de la conformité.
IBM WebMethods Hybrid Integration connecte votre écosystème financier de bout en bout, unifie les données, automatise les processus répétitifs et garantit la cohérence de chaque transaction. Grâce à des connecteurs préconfigurés pour les systèmes ERP et de paiement, à une automatisation pilotée par les événements et à une gouvernance centralisée, notre solution iPaaS offre aux responsables financiers la visibilité et le contrôle nécessaires pour mener des opérations financières allégées, conformes et axées sur les données.
Modernisez votre infrastructure financière grâce à des flux de données sécurisés et en temps réel entre les systèmes centraux. Réduisez les délais de clôture, minimisez les erreurs et produisez des rapports plus rapides et plus précis pour soutenir la croissance et la conformité.
Automatisez les cycles de facturation, d’approvisionnement et de rapprochement afin d’accélérer les recouvrements et d’améliorer la liquidité dans toutes les régions.
Garantissez des données financières cohérentes et des rapports prêts pour l’audit grâce à des validations automatisées et à une gouvernance unifiée.
Bénéficiez d’une visibilité permanente sur la facturation, les contrats et les paiements afin de détecter les anomalies avant qu’elles n’affectent le chiffre d’affaires.
Synchronisez les données en temps réel pour obtenir des prévisions plus précises et des informations actualisées sur le fonds de roulement et la rentabilité.
Ahmad Al Rifai
Responsable des technologies de l’information, Al Rajhi Capital
Grâce à la plateforme d’intégration d’IBM, nous avons obtenu une visibilité en temps réel sur l’ensemble de notre environnement financier, ce qui a permis de réduire les délais de rapprochement, d’améliorer la précision des rapports et de renforcer la conformité dans toutes les branches d’activité. ”
