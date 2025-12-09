Les responsables financiers sont confrontés à la complexité croissante des opérations mondiales. Des plateformes ERP, CRM, de facturation et de paiement déconnectées entraînent des rapprochements manuels, des retards dans la production de rapports et une visibilité limitée sur les liquidités. Ces inefficacités ralentissent non seulement la prise de décision, mais augmentent aussi le risque d’erreurs, de fuites de revenus et de non-respect de la conformité.

IBM WebMethods Hybrid Integration connecte votre écosystème financier de bout en bout, unifie les données, automatise les processus répétitifs et garantit la cohérence de chaque transaction. Grâce à des connecteurs préconfigurés pour les systèmes ERP et de paiement, à une automatisation pilotée par les événements et à une gouvernance centralisée, notre solution iPaaS offre aux responsables financiers la visibilité et le contrôle nécessaires pour mener des opérations financières allégées, conformes et axées sur les données.