Les packs Weather Company® Data Packages exploitent en profondeur les données météorologiques pour fournir les conditions actuelles et les prévisions, les prévisions saisonnières et sous-saisonnières, les indices de santé, les phénomènes météorologiques violents et les données météorologiques historiques. Avec la Weather Company, vous pouvez tirer parti de ces packages rapidement et facilement, en accédant aux API de données météorologiques via le cloud. Le contenu des packs est soigneusement sélectionné pour vous donner uniquement ce dont vous avez besoin dans le format qui vous convient. Vous pouvez associer des données métier avec des données météorologiques telles que des alertes et des notifications, les données prévisionnelles et les images météorologiques, puis lancer des analyses avancées pour poser les piliers permettant de prendre de meilleures décisions.