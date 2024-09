IBM watsonx BI Assistant est votre analyste et conseiller métier personnel.



Il est conçu pour comprendre vos données, le contexte métier de vos questions et fournir des informations que vous pouvez approfondir, exploiter et partager. Il vous suffit de poser une question, et l’assistant BI vous apporte des réponses et des suggestions sur les mesures à prendre, en vous orientant vers les décisions les plus déterminantes.

Posez vos questions, obtenez des réponses et découvrez des informations de valeur sans délai.