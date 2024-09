Comment créer un chatbot

Les chatbots alimentés par IBM watsonx Assistant ne se contentent pas de discuter : ils offrent des réponses rapides et précises sur les canaux numériques et vocaux et sont capables d’effectuer des transactions complexes en tirant parti de l’automatisation robotisée des processus et des intégrations de back-end avec les systèmes d’entreprise.

watsonx Assistant s’appuie sur de grands modèles de langue (les LLM) et intègre un traitement automatique du langage naturel prêt à l’emploi, capable de gérer la nature complexe de la communication humaine et d’empêcher les conversations d’aboutir dans une impasse frustrante.