Fonctionnalités connexes

Des réponses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à partir d’une source unique Unifiez l’expérience des employés en matière d’outils RH grâce à une interface unique, entièrement intégrée à vos systèmes back-end, qui permet l’automatisation des tâches fréquentes. Grâce à son interface conversationnelle, les employés obtiennent des réponses à leurs questions urgentes en temps réel via le Web, Slack, Microsoft Teams ou sur mobile. En savoir plus sur les intégrations

Création facile de chatbots Permettez aux professionnels des RH qui n’ont aucune expérience préalable en matière de chatbot IA de créer et de déployer rapidement de nouvelles fonctionnalités. Les compétences prédéfinies, l’IA et l’automatisation accélèrent la création de bots RH pour un déploiement plus rapide et une plus grande efficacité. En savoir plus sur le créateur visuel