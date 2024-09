Ressources

La plateforme IBM Watson Studio aide une entreprise à créer et à mettre à l'échelle une IA digne de confiance sur n’importe quel cloud. Le dernier Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes de science des données et de machine learning vient d’être publié, et IBM est ravi d’être reconnu comme un leader dans ce domaine. Gartner reconnaît qu’IBM Watson Studio sur IBM Cloud Pak® for Data « offre une solution moderne et complète » aux organisations qui cherchent à exécuter et à gérer plus efficacement des modèles d’IA, à simplifier la gestion du cycle de vie de l’IA et à doter leurs data scientists d’une technologie qui peut les aider à optimiser leur prise de décision fondée sur les données.