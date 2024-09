Le deep learning est un sous-domaine du machine learning connu pour alimenter des applications et des services d’IA qui effectuent des tâches analytiques et physiques sans intervention humaine. Parmi les exemples de cas d’utilisation du deep learning, citons les agents conversationnels, les technologies de reconnaissance d’images médicales et la détection des fraudes. Cependant, comme dans le cas du machine learning, la conception et l’exécution d’un algorithme de deep learning exigent un effort humain considérable ainsi qu’une grande puissance de calcul.

L’équipe de recherche d’IBM a exploré l’un des processus les plus complexes et les plus chronophages du deep learning : la création de l’architecture neuronale grâce à une technique appelée recherche d’architecture neuronale (NAS). L’équipe a passé en revue les méthodes NAS développées et a présenté les avantages de chacune d’entre elles dans le but d’aider les praticiens à choisir une méthode appropriée. L’automatisation de l’approche visant à trouver l’architecture la plus performante pour un modèle de machine learning peut conduire à une plus grande démocratisation de l’IA, mais le problème est complexe et difficile à résoudre.

Avec le service de deep learning d’IBM Watson Studio, vous pouvez néanmoins vous lancer rapidement dans l’apprentissage en profondeur. Ce service vous aide à concevoir des réseaux neuronaux complexes, puis à expérimenter à l’échelle pour déployer un modèle de machine learning optimisé. Conçu pour simplifier le processus d’entraînement des modèles, le service fournit également un cluster de calcul GPU à la demande pour répondre aux besoins de puissance de calcul. Vous pouvez également intégrer des frameworks ML open source populaires tels que TensorFlow, Caffe, Torch et Chainer pour entraîner des modèles sur plusieurs GPU et accélérer les résultats. Sur IBM Watson Studio, vous pouvez combiner AutoML, IBM AutoAI et le service de deep learning pour accélérer l’expérimentation, analyser des données structurées et non structurées et déployer plus rapidement de meilleurs modèles.